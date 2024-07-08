Экс-советник Обамы: Байден не понимает, что ему не победить Трампа

08:05
Гусев заявил об уничтожении БПЛА в небе над Воронежской областью
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении БПЛА в небе над регионом.
07:56
МЧС: на водоёмах за сутки погибли более 50 человек
Более 50 человек, в том числе семь детей, погибли на водоёмах в России за минувшие сутки.
07:53
ФСБ: оперативная игра при пресечении угона Ту-22М3 позволила поразить аэродром ВСУ
Проведённая ФСБ России оперативная игра при пресечении попытки угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину позволила нанести удар по аэродрому ВСУ.
07:50
ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину
ФСБ пресекла попытку украинской разведки при поддержке стран НАТО организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину.
07:36
Житель Забайкалья задержан за подрывную деятельность против России
Сотрудники ФСБ задержали жителя Забайкальского края, который вступил в террористическую организацию и вёл подрывную деятельность против России.
07:18
Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа
Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.
07:15
Минобороны: два БПЛА уничтожены над Белгородской и Воронежской областями
Средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Воронежской областей.
07:02
В МАК был создан отдел для расследования происшествий с беспилотниками
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал в 2023 году отдел для расследования происшествий с беспилотниками.
06:55
РИА Новости: в подконтрольной Киеву части Часова Яра остаются мирные жители
Мирные жители остаются в подконтрольной Киеву части Часова Яра, за который идут бои в Донбассе.
06:44
МИД России: мораторий на смертную казнь в стране действует и должен соблюдаться
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил в интервью газете «Известия», что мораторий на смертную казнь в России действует и должен соблюдаться.
06:32
Во Владивостоке планируют создать центр реабилитации для ветеранов СВО
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что во Владивостоке планируется создание единого реабилитационного центра для участников специальной военной операции из регионов ДФО.
06:27
Против жителя Якутии возбудили дело о госизмене из-за перевода ВСУ криптовалюты
Житель Якутии стал фигурантом уголовного дела о государственной измене после перевода денег в криптовалюте в поддержку украинских военных.
06:12
Си Цзиньпин и Орбан встретились в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретились в Пекине.
06:06
Юрист: система распознавания водителей без страховки может заработать в этом году
Система распознавания водителей, которые ездят без страховки, может заработать уже в этом году.
05:56
WSJ: НАТО на саммите в Вашингтоне намерено раскритиковать КНР за поддержку России
Страны НАТО по итогам саммита Североатлантического альянса намерены выступить с критикой Китая за якобы оказание Пекином помощи России в ведении СВО.
05:52
МИД Нидерландов: реакция посла России на решение о поставках F-16 ВСУ разочаровывает
Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал «разочаровывающей» реакцию посла России на решение Гааги выдать разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину.
05:31
«Пэнпай»: визит Орбана в Пекин неожиданный, но ему придают большое значение
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Пекин является неожиданным, но ему, очевидно, придают большое значение.
05:14
Экипаж Т-72Б3 уничтожил на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ
Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Днепр» уничтожил наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра Херсонской области.
05:06
В МАК выразили обеспокоенность низким техническим состоянием частных воздушных судов
Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой в интервью ТАСС высказал обеспокоенность слабым контролем владельцев за техническим состоянием частных воздушных судов в России.
05:03
Подполье: сотрудники военкоматов на Украине ловят мужчин на машинах скорой помощи
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования Украины отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях скорой помощи.
05:00
Врач Кондратенко: аллергию может вызвать корм для аквариумных рыбок
Профессор Ирина Кондратенко, доктор медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России, рассказала в беседе с RT о проявлениях аллергии на домашних питомцев и о том, как с ней бороться.
04:46
Польша подняла в воздух самолёты из-за «активности дальней авиации России»
Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолёты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации России.
04:32
Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» вышли из Владивостока для учений в АТР
Корветы Тихоокеанского флота «Резкий» и «Громкий» вышли в море из Владивостока для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
04:28
МИД КНР: Си Цзиньпин и Орбан обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибывший в Пекин в рамках продолжения «миссии мира», обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.
04:14
МИД: у России не возникает мысли вернуться в Совет Европы, так как это невозможно
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил в интервью газете «Известия», что у Москвы не возникает мысли о возвращении страны в Совет Европы, так как это невозможно.
03:54
Радио WURD уволило ведущую за интервью с Байденом по вопросам из Белого дома
Радиостанция WURD объявила, что уволила ведущую Андреу Лофул-Сандерс, которая проинтервьюировала президента США Джо Байдена, использовав для этого вопросы, написанные Белым домом.
03:43
Истребитель ЦАХАЛ перехватил приближавшуюся к Израилю воздушную цель
Истребитель Армии обороны Израиля перехватил воздушную цель, приближавшуюся к территории Израиля со стороны Красного моря.
03:22
«Новый народный фронт» одержал победу в парламентских выборах во Франции
Коалиция левых партий «Новый народный фронт» одержала победу в парламентских выборах во Франции, получив 182 места.
03:10
Журналист Боуз: НАТО не позволит достичь мира на Украине
Ирландский журналист Чей Боуз выразил предположение, что НАТО не позволит достичь мира на Украине, поскольку это не соответствует интересам альянса.
03:07
Сестра Ким Чен Ына заявила, что президент Южной Кореи обрёк свою страну на гибель
Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль обрёк свою страну на гибель.
02:43
ТАСС: поиск людей на месте взрыва на КНС в Волгограде осложняет скопление газа
Поиски людей на месте взрыва газа на канализационно-насосной станции (КНС) в Волгограде осложняет большая глубина здания, которое уходило под землю на несколько метров, и скопление газа.
02:40
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины.
02:28
Аналитик Хадсон: санкции Запада против России дали обратный эффект
Американский аналитик Майкл Хадсон выразил мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что санкции Запада дали обратный эффект и привели Россию к эпохе процветания.
02:09
Орбан прибыл с визитом в Китай
Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Китай, где проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
02:06
BFMTV: премьер Франции Атталь и ряд министров прошли в парламент
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который ранее заявил о своих планах уйти в отставку по итогам выборов, а также ряд министров победили в своих избирательных округах и прошли в парламент.
01:55
Sky News: власти Британии создадут командование пограничной безопасности
Власти Британии создадут командование пограничной безопасности, заявила министр внутренних дел страны Иветт Купер.
01:51
Нидерланды предоставят Украине криминалистическую лабораторию на €6 млн
Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что страна предоставит Украине передвижную криминалистическую лабораторию стоимостью около €6 млн.
01:35
Welt: ВСУ грозит крупное поражение на Донецком направлении
Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что ВСУ находятся в крайне трудном положении на Донецком направлении.
01:21
AFP: США завершили вывод военных с базы в столице Нигера Ниамей
Соединённые Штаты завершили вывод своих военных с базы в столице Нигера Ниамей.
01:03
CNN: ряд демократов в конгрессе призвали к выходу Байдена из президентской гонки
Ряд демократов палаты представителей призвали к отказу президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах 2024 года.
00:50
Два человека погибли в результате стрельбы в Детройте
Два человека погибли в результате стрельбы в американском Детройте, штат Мичиган.
00:41
Финский профессор Малинен назвал вхождение в НАТО глупейшим шагом властей
Доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, что вхождение Финляндии в НАТО является глупейшим шагом властей.
00:36
РИА Новости: солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева выписали из больницы
Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выписан из больницы скорой медицинской помощи в Калининграде.
00:30
В Харькове были слышны звуки взрыва
Звуки взрыва были слышны в Харькове на Украине.
00:27
Figaro: Макрон поздравил экс-президента Олланда с избранием в парламент Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил своего предшественника на посту главы государства Франсуа Олланда с избранием в парламент страны по итогам второго тура внеочередных выборов.
00:23
«Общественное»: взрыв произошёл в Николаеве
В Николаеве на Украине прогремел взрыв.
00:21
Три мирных жителя ранены в ДНР в результате детонации взрывоопасных предметов
Две женщины и мужчина получили ранения в результате детонации взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки.
00:16
РИА Новости: стычки начались на манифестации сторонников левых в Париже
Стычки начались на манифестации сторонников левых на площади Республики в Париже.
00:07
Базы отдыха эвакуируют из-за пожара в Туапсинском районе на Кубани
Базы отдыха эвакуируют из-за возгорания сухой растительности в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края.
00:01
Байден заявил, что уверен в поддержке демократов
Президент США Джо Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии на фоне растущих сомнений в его пригодности к переизбранию.