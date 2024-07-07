Hill: в сенате США считают, что при Трампе будет необходимо расследовать деятельность Байдена

Сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс поддержал идею о назначении спецпрокурора для расследования возможных правонарушений со стороны Джо Байдена и его семейства. При этом политик напомнил, что сама действующая администрация ведёт себя ещё хуже, уже не первый год пытаясь упечь за решётку Дональда Трампа, пишет The Hill.

В случае переизбрания Дональд Трамп поступит «совершенно разумно», если проведёт расследование в отношении Джо Байдена. Такое мнение в недавнем интервью высказал сенатор-республиканец от Огайо Джей Ди Вэнс, которому прочат пост вице-президента в новой администрации, пишет The Hill.

Ранее Трамп пообещал, что он разберётся с «самым коррумпированным президентом в истории Соединённых Штатов Америки» и «всем преступным семейством Байденов». Но Вэнс преуменьшил значение этих угроз и заявил, что СМИ уделяют этой цитате слишком много внимания.

«Дональд Трамп говорит о назначении специального прокурора для расследования Джо Байдена на предмет правонарушений. Он просто говорит, что мы должны расследовать деятельность предыдущей администрации», — пояснил сенатор.

Он обвинил действующего главу Белого дома в том, что тот занимался «именно этим в течение последних нескольких лет» в отношении своего предшественника. «И, честно говоря, администрация Байдена делала гораздо хуже. Так что если вы считаете, что то, что предлагает Дональд Трамп, — это угроза демократии, то разве то, что уже сделал Байден, не является масштабной угрозой нашей системе права и управления?» — риторически спросил Вэнс.