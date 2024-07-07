NYT: внутриполитическая борьба в США ставит Киев в довольно уязвимое положение

Киев пытается сохранять нейтралитет и не лезть во внутриполитическую борьбу в США, пишет The New York Times. Однако обеспечивать поддержку Украины со стороны обеих американских партий становиться всё труднее, отмечает издание.

Украина, выживание которой зависит от американской военной помощи, уже давно пытается сохранить поддержку Киева со стороны обеих политических партий США, пишет The New York Times. Это никогда не было лёгким делом, но сейчас добиваться этого становится всё труднее, особенно с учётом возросших шансов того, что Дональд Трамп — не особо большой друг Украины — вернётся в Белый дом.



В настоящее время Киев пытается сохранять нейтралитет во внутриполитической борьбе США.



Зеленского почти в каждом интервью спрашивают, что будет означать для Киева второй президентский срок Трампа. Хотя он тщательно подбирает слова, однако иногда эмоциональный вес подобной перспективы вырывается наружу.



В частности, в интервью британскому телеканалу Channel 4 News Зеленский назвал «немного пугающим» заявление Трампа, прозвучавшее во время президентских дебатов с Байденом, о том, что он один знает путь к миру на Украине.



Украинские официальные лица, как публично, так и в частном порядке, заявляют, что преобладание в США узкопартийных интересов, постоянные усилия России по разжиганию разногласий, а также суматоха предвыборной кампании и отвлечённое внимание Белого дома в совокупности порождают исключительно сложный дипломатический вызов.



«Честно говоря, сейчас мы находимся в довольно уязвимой ситуации», — заявил в интервью Александр Мережко, глава комитета по вопросам внешней политики Верховной рады Украины.