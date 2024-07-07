Экс-генерал Эрих Вад: из-за нехватки солдат Украина не выиграет на поле боя
ЭРИХ ВАД, экс-генерал бундесвера: Поэтому нам ещё придётся посмотреть, как выйти из этой войны. Всё, что я могу сказать, это то, что военного решения нет. Ситуация с людьми на Украине катастрофически плохая, не в последнюю очередь из-за бегства почти 700 тыс. украинских мужчин, годных к военной службе, из которых 200 тыс. живут в одной только Германии, получают здесь общегражданское пособие, отказываются от военной службы из-за убеждений. И по-человечески понятным причинам не хотят возвращаться на Украину и воевать там за свою страну.
И в то же время мы обсуждаем отправку туда собственных сыновей и солдат, чтобы отвоевать Украину! Это странная, безумная ситуация в своём основании. И это на самом деле очень неразумно. Баланс сил в украинской войне не позволить достичь военного решения.
Я говорю это уже несколько месяцев подряд. Может быть, уже полтора года, как стало ясно, что это труднодостижимо. То есть американский начальник штаба Марк Милли перед уходом в отставку очень ясно дал понять, что военное решение чрезвычайно сложно. Корпорация RAND провела соответствующие исследования.
Американцы в этом всегда были очень осторожны, и никто в действительности больше не верит в военное решение. Но политически ничего не происходит. Или мало. Или слишком мало. По крайней мере, в Европе. И я критикую это, также в определённой степени относительно Германии, потому что у нас в преамбуле нашего Основного закона есть требование мира. То, что мы делаем, противоречит конституции. То есть, что мы не делаем всё возможное, чтобы положить конец этой войне.
Дата публикации 5 июля 2024 года.
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