Боевые действия на Украине ещё не завершились, но уже понятно, что переломить их в свою пользу Киеву не под силу, заявил в интервью YouTube-каналу SaneVox Deutsch главный военный советник Ангелы Меркель — экс-генерал Эрих Вад. Главной причиной станет нехватка и бегство солдат. Эриху Ваду кажутся безумными идеи с отправкой европейских солдат на Украину: по его словам, для серьёзных военных экспертов давно стало понятно, что военного решения в пользу Украины не существует.

ЭРИХ ВАД, экс-генерал бундесвера: Поэтому нам ещё придётся посмотреть, как выйти из этой войны. Всё, что я могу сказать, это то, что военного решения нет. Ситуация с людьми на Украине катастрофически плохая, не в последнюю очередь из-за бегства почти 700 тыс. украинских мужчин, годных к военной службе, из которых 200 тыс. живут в одной только Германии, получают здесь общегражданское пособие, отказываются от военной службы из-за убеждений. И по-человечески понятным причинам не хотят возвращаться на Украину и воевать там за свою страну.

И в то же время мы обсуждаем отправку туда собственных сыновей и солдат, чтобы отвоевать Украину! Это странная, безумная ситуация в своём основании. И это на самом деле очень неразумно. Баланс сил в украинской войне не позволить достичь военного решения.

Я говорю это уже несколько месяцев подряд. Может быть, уже полтора года, как стало ясно, что это труднодостижимо. То есть американский начальник штаба Марк Милли перед уходом в отставку очень ясно дал понять, что военное решение чрезвычайно сложно. Корпорация RAND провела соответствующие исследования.

Американцы в этом всегда были очень осторожны, и никто в действительности больше не верит в военное решение. Но политически ничего не происходит. Или мало. Или слишком мало. По крайней мере, в Европе. И я критикую это, также в определённой степени относительно Германии, потому что у нас в преамбуле нашего Основного закона есть требование мира. То, что мы делаем, противоречит конституции. То есть, что мы не делаем всё возможное, чтобы положить конец этой войне.

Дата публикации 5 июля 2024 года.