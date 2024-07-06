До недавнего времени украинцы-обладатели немецких паспортов еще могли выехать заграницу, однако теперь киевские власти перестали выпускать из страны всех мужчин призывного возраста с двойным гражданством, сообщает Berliner Zeitung. В связи с этим в Германии призвали защитить соотечественников.



С начала конфликта тысячи украинских мужчин покинули страну. Они хотят избежать призыва в армию, не хотят погибнуть под градом бомб на фронте Донбасса, хотят жить в мире и свободе – в основном в ЕС. Но уже более двух лет мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать родину, пишет Berliner Zeitung.

То же самое теперь относится и к лицам с двойным гражданством Германии и Украины. Согласно украинскому законодательству, во время пребывания на Украине они рассматриваются исключительно как граждане Украины. Это означает, что на них распространяются права и обязанности граждан Украины – немецкий, американский или польский паспорт роли не играет.

Обновленный закон о мобилизации делает ситуацию крайне взрывоопасной. До сих пор, например, немецко-украинским мужчинам призывного возраста разрешалось покидать Украину, несмотря на введенный запрет на выезд, если они могли доказать, что постоянно проживают в Германии. Однако это исключение было отменено новым Законом о мобилизации.

Депутат Бундестага Кристиан Лайе требует от правительства сообщить обо всех случаях, когда немецких граждан не выпускают с территории Украины. «Людей на Украине нельзя заставлять идти на фронт», — сказал Лайе в интервью газете Berliner Zeitung. «Они заслуживают права сами решать, хотят ли они рисковать своей жизнью на поле боя». Кроме того, по словам парламентария, ввиду мобилизационных усилий Владимира Зеленского необходимо обеспечить в будущем, чтобы Германия и ЕС не выдавали Украине дезертиров войны.

Острая нехватка солдат формирует соответствующее настроение в войсках. Добровольцев почти не осталось, многие из них уже мертвы, тяжело ранены или сильно истощены. Многие украинцы забаррикадировались в собственных домах, чтобы спастись от оголтелых мобилизационных команд. В последние недели также происходили ожесточенные столкновения, в ходе которых прохожие оказывали яростное сопротивление украинским военным.

Ожидается, что попытки побега украинских мужчин увеличатся, так как контрабандисты видят огромное поле для бизнеса. По постоянным сообщениям СМИ, контрабандисты требуют около 10 000 евро за бегство из Украины. Говорят, что еще до последней мобилизации более 20 000 украинских мужчин покинули родину, чтобы уклониться от военной службы. Некоторые из них плавали и тонули, пытаясь пересечь украинскую границу и попасть на территорию ЕС, отмечает немецкая газета.