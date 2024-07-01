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AP: Киев призывает в ВСУ заключённых в попытке покрыть острую нехватку бойцов

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Украинские власти стремятся увеличить численность армии за счёт призыва заключённых. Официальный Киев идёт на этот шаг из-за серьёзных проблем с живой силой на передовой, сообщает Associated Press.
AP: Киев призывает в ВСУ заключённых в попытке покрыть острую нехватку бойцов
AP

Украина расширяет усилия по набору в свои войска, чтобы справиться с острой нехваткой живой силы после двух лет конфликта. Власти страны «впервые» привлекают на службу заключённых, пишет Associated Press.

Киев не раскрывает каких-либо подробностей о численности и потерях войск. Но командиры на передовой открыто признают, что они сталкиваются с серьёзными проблемами с кадрами, в то время как Россия продолжает наращивать силы и постепенно продвигаться на запад, отмечает агентство.
 
Более 3 тыс. украинских заключённых уже были направлены в воинские части после того, как в прошлом месяце Рада одобрила подобный набор в «спорном» законопроекте о мобилизации. В новой программе могут принять участие порядка 27 тыс человек, рассчитывают власти страны.
 
Заключённые могут получить условно-досрочное освобождение после собеседования, медицинского осмотра и пересмотра приговора. В программу не допускаются лица, осужденные за изнасилование, убийство двух или более человек или преступления против национальной безопасности Украины, утверждает агентство.
 
После проверки заключённых срочно отправляют на базовую подготовку в лагеря, где они учатся обращаться с оружием и другим основам ведения боя. Остальной курс они проходят позже, когда присоединяются к отдельным подразделениям, подчёркивает AP.
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Associated Press США Северная Америка
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