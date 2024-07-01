AP: Киев призывает в ВСУ заключённых в попытке покрыть острую нехватку бойцов
Украина расширяет усилия по набору в свои войска, чтобы справиться с острой нехваткой живой силы после двух лет конфликта. Власти страны «впервые» привлекают на службу заключённых, пишет Associated Press.
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