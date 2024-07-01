JF: в отличие от Запада, Путин не хочет перерастания украинского конфликта в ядерную войну
ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий YouTube-канала Judging Freedom: Как вы думаете, что сделает Путин (в ответ на атаку ВСУ на Севастополь. — ИноТВ)? Что-то драматическое? Что-то в духе выражения месть — это блюдо, которое лучше всего подавать холодным? Проявит большое терпение или поддастся давлению, чтобы дать понять США, что он знает, кто за этим стоит?
ЛАРРИ УИЛКЕРСОН, полковник армии США в отставке: Ну, во-первых, он не сицилиец.
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