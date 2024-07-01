JF: в отличие от Запада, Путин не хочет перерастания украинского конфликта в ядерную войну

Среди остальных мировых лидеров российский президент выделяется осмотрительностью, хладнокровием и благоразумием. Поэтому он вряд ли станет стремиться к расширению конфликта на Украине, понимая, что это может привести к столкновению с НАТО и ядерной войне, заявил в интервью Judging Freedom полковник армии США в отставке Ларри Уилкерсон.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, ведущий YouTube-канала Judging Freedom: Как вы думаете, что сделает Путин (в ответ на атаку ВСУ на Севастополь. — ИноТВ)? Что-то драматическое? Что-то в духе выражения месть — это блюдо, которое лучше всего подавать холодным? Проявит большое терпение или поддастся давлению, чтобы дать понять США, что он знает, кто за этим стоит?

ЛАРРИ УИЛКЕРСОН, полковник армии США в отставке: Ну, во-первых, он не сицилиец.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: (смеётся.) Очень остроумно, полковник! Бог вас любит. Это правда.

ЛАРРИ УИЛКЕРСОН: На мой взгляд, он (Путин. — ИноТВ), вероятно, один из самых осмотрительных, хладнокровных, прагматичных и благоразумных лидеров в современном мире. Я не знаю, как ему удаётся сохранять терпение. Не знаю, как ему удаётся не говорить на своих пресс-конференциях и тому подобном очень грубые вещи. И иногда мне хочется, чтобы он высказывался резче.





Но я не думаю, что он хочет более масштабной войны. Я не думаю, что он хочет более широкой войны, и уж точно не войны с НАТО, потому что он знает — как и мы должны знать, но, видимо, не знаем, — что это может привести к применению ядерного оружия.





И поэтому он не будет делать ничего асимметричного или явно обостряющего ситуацию. По крайней мере, я так считаю. Он может что-то предпринять, и это может быть жестокий удар по Украине или даже по другой стране НАТО, кроме США, или по США. Но я так не думаю, потому что он, в отличие от нас, намерен сдерживать этот конфликт и не позволить ему выйти из-под контроля.

Дата публикации 28 июня 2024 года.