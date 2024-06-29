BZ: в Киеве понимают раздражение немцев от сидящих на пособиях украинцев

Всё больше немецких политических сил предлагают урезать пособия и отправлять неработающих на родину. Berliner Zeitung взглянула на дискуссию с украинской стороны. Газета отмечает, что в официальном Киеве и провластные украинские СМИ выступают за возвращение беженцев, и прежде всего мужчин на Украину. Простые украинцы, с которыми поговорила газета, также хотят видеть своих мужчин-соотечественников на фронте, а не в Германии. Они с пониманием относятся к раздражению немцев из-за сидящих на пособиях беженцев.

В Германии «всё больше партий призывают переосмыслить меры поддержки украинских беженцев». Berliner Zeitung сравнивает тему общегражданского пособия для украинцев со «взрывчаткой» для политического Берлина. По мнению немецкой газеты, роль в новом витке дебатов о помощи беженцам может играть не только «внутриполитический расчёт» в преддверии осенних выборов на Востоке Германии, но интерес Украины, рассчитывающей на возвращение в страну мужчин на фоне кризиса на фронте и в экономике.

«Дебаты, которые бушуют в Германии, всё чаще замечают и на Украине», — продолжает газета, критические высказывания немецких политиков попадают в украинскую прессу. Отмечается, что украинские СМИ мало волнует судьба соотечественников в Германии, и гораздо больше интересует влияние этих дебатов на саму Украину. Например, «Зеркало Недели», которое, по оценке Berliner Zeitung, «широко читается в украинском бизнес-сообществе и политическом истеблишменте», сожалеет, что «Германия не предоставляет никаких стимулов для возвращения беженцев с Украины на родину».

Совершенно другой тон задаёт неофициальные медиа и социальные сети. Немецкая газета указывает, что под одним из видео в YouTube, про требование главы фракции ХСС «отправить неработающих украинцев в безопасные районы Западной Украины», большинство комментаторов оправдывали низкую занятость среди украинцев в Германии. «Сотни пользователей комментируют видео: они спрашивают, как будет развиваться ситуация с общегражданским пособием в Германии, оправдывают свою безработицу незнанием немецкого языка, высказывают неодобрение высоким языковым требованиям или жалуются на неквалифицированную работу, которую им предлагают».

Остающиеся на родине украинцы не считают, что Германия должна поддерживать беженцев, не требуя ничего взамен. «Я могу понять призывы временно сократить выплаты или полностью остановить их», — заявляет Анна, тридцатилетняя львовянка. В комментарии Berliner Zeitung она даже высказалась за «возвращение военнообязанных мужчин, которые необходимы, учитывая ситуацию в Донбассе».

Студент из Киева, пожелавший остаться анонимным, согласен, что «можно было предугадать, что субсидии украинским беженцам в ЕС со временем приведут к проблемам». Он сожалеет, что «в Германии работает гораздо меньше украинских военных беженцев, чем в Польше, странах Балтии или Чехии». Это, по его мнению, связано с пособиями. Он опасается, что солидарность немецкого населения к Украине «со временем уменьшится» на фоне неработающих украинцев и дефицита жилья, возникшего из-за беженцев.

Berliner Zeitung напоминает, что «в политическом Киеве на поддержку украинских беженцев смотрят очень внимательно», так как «военная и экономическая ситуация в стране драматична, сохраняется острая нехватка солдат и продолжается бегство». В апреле Украина перестала выдавать паспорта украинским мужчинам, находящимся за границей. «Этот шаг призван побудить мужчин вернуться». Кроме того, законы о мобилизации в стране были ужесточены, и уклонистам угрожают огромные штрафы.