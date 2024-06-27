Reuters: Германия, Чехия и Польша так устали от украинских беженцев, что обратились за помощью к ЕС

Германия, Чехия, Польша и некоторые другие страны несут основную нагрузку по приёму беженцев с Украины. Поэтому канцлер Шольц вместе со своими иностранными коллегами призвал ЕС к более справедливому распределению украинских беженцев Европы. Если какие-то страны более активно участвуют в их приёме, они должны получать от Европы финансовую поддержку, считает Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг призвал к более справедливому распределению украинских беженцев в Европе, сообщает агентство Reuters. Глава немецкого правительства подчеркнул, какую помощь должны получать от ЕС страны, в зависимости от их вклада в эту работу.

«Если другие страны будут меньше участвовать в приёме беженцев, это означает, что этим странам Европа предоставит специальную финансовую поддержку для финансирования пособий на средства к существованию, профессионального обучения, языковых курсов и всего того, что играет определённую роль», — сказал Шольц на саммите Совета ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что Германия, Чехия, Польша и некоторые другие страны несут основную нагрузку по приёму людей, бегущих с Украины после начала российской спецоперации. Шольц также добавил, что дал это понять председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вместе со своими польским и чешским коллегами.

По данным немецкого статистического ведомства, в прошлом году в Германию из Украины прибыли 276 тыс. человек. Агентство ООН по делам беженцев отмечает, что с февраля 2022 года с Украины в Европу выехало почти 6 миллионов человек, причём около 1,1 миллиона из них — в Германию. Такими были данные по состоянию на 1 июня.