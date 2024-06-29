Кэндис Оуэнс: пора очнуться — с подачи Вашингтона Зеленский заигрался, и США рискуют быть втянуты в очередную войну

США под видом распространения демократии свергают неугодные им режимы, считает американская активистка Кэндис Оуэнс, ссылаясь на мнение экспертов. Как отмечается в её трансляции на YouTube-канале за Ираком, Сирией, Ливией и Афганистаном последовала Украина - там свергли Януковича. И теперь роль лидера там отыгрывает бывший актёр Зеленский, погружая с подачи США свою страну в полный хаос.

КЭНДИС ОУЭНС, американская политическая активистка: Следующий ролик я заметила на просторах интернета. Да, меня бурно критикуют за оспаривание нарративов, относящихся ко второй мировой войне, и за рассуждения о том, чего мы на самом деле добиваемся за рубежом, когда настаиваем, что распространяем демократию. «Мы распространяем демократию!» Просто впечатление такое, будто распространяем мы империализм и делаем это не на благо американского народа, а, возможно, в интересах транснациональных элит, как предполагал Джулиан Ассанж.

Итак, в эфире программы Пирса Моргана выступил профессор экономики и публицист Джеффри Сакс. Он нашёл, что рассказать Пирсу Моргану, когда тот впал в замешательство, узнав, что его собеседник не является сторонником, скажем так, оголтелой антироссийской и антипутинской позиции. Давайте послушаем.

ПИРС МОРГАН: Кажется, вы очень склонны исходить из мировоззрения Путина, а не суровой действительности, в которой виден его варварский подход к ведению этой войны.

ДЖЕФФРИ САКС: Да. Может быть, дело в том, что я чересчур хорошо осведомлён о Соединённых Штатах...

В ходе первой войны в Европе, после окончания Второй мировой,* США на протяжении 78 дней бомбили Белград, с целью изменить границы европейского государства. Замысел заключался в том, чтобы надломить Сербию, образовать анклав в виде Косово и обустроить Бондстил** – крупнейшую базу НАТО на юго-западе Балкан. Этот курс – «будем ломать границы, будем незаконно бомбить другую страну» – США взяли при Клинтоне. Мы действовали без мандата ООН, и называлось это, цитирую, «миссией НАТО».

Затем США воевали ещё не раз и всё так же незаконно: это и их действия в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии (когда администрация Обамы, а, конкретно, Обама и Хиллари Клинтон поручили ЦРУ свергнуть Башара Асада), и в Ливии (когда США вместе с НАТО незаконно бомбили страну с целью свержения Муамара Каддафи), ну и в Киеве в феврале 2014 года. Часть тех событий мне довелось наблюдать своими глазами. США совместно с украинскими военизированными силами правого толка свергли Януковича – мы свергли президента другой страны.

КЭНДИС ОУЭНС: Факты говорят сами за себя. Мне нравится Джеффри Сакс. Знаете чем? Своей смелостью и уверенностью. Он понимает, что факты на его стороне и ему нипочём все эти уловки мейнстримных СМИ из серии: «Вы что, за Путина? Путинская марионетка! Путин то, Путин это...»

И прежде всего, размышляя на уровне оценочных суждений, глядя на Зеленского и Путина, на Россию и Украину задаёшься вопросом: «Почему мы не берём в расчёт то, какие у этих стран ценности?» Просто для меня Зеленский – это очередной гомосексуальный лидер в чёрном латексе, пляшущий на высоких каблуках перед незамужними дамами (для тех, кто этот ролик не видел, я запущу его фоном). Очередной актёр, которого поставили на должность, чтобы играть роль. Да, именно так я и воспринимаю многих этих президентов: это актёры, которых натаскивают на роль лидеров. Ровно поэтому я упрекала Зеленского за то, что он постоянно носит военную одежду – очевидно же, что он просто отыгрывает роль.

Глядя же на Россию и абстрагируясь от того, что Путин тоже много чего делал (и деяния его, разумеется, никак не хуже того, что делала наша власть, о чём в своей разгромной речи только что поведал Джеффри Сакс), я склонна полагать, что Путин до нас не дотягивает с точки зрения того, сколько человек мы убили с момента терактов 11 сентября... Я постоянно возвращаюсь к этому событию как к точке отсчёта поскольку я – миллениал, и для меня оно очень значимо. Так вот: я бы предположила, что Путин погубил меньше людей. Вам этот вывод может показаться спорным, но, скорее всего, он фактологически верен. Мейнстримные СМИ оплели вас причудливой паутиной [смыслов] холодной войны в духе «Россия плохая! Россия плохая!» А вы знаете какие там ценности? Вы в курсе, что мужчины там всё ещё вольны быть мужчинами? Или что там не носятся топлес всякие модели с OnlyFans. А когда похожий случай всё же произошёл, девушку объявили в розыск. Или что это христианское общество. Зеленский же закрывает церкви и откладывает выборы, а СМИ пытаются вас убедить, что он хороший?! Очнитесь! Нет, я серьёзно: очнитесь! Иначе нас втянут в очередную войну. На данный момент я не рекомендую вам отправлять своих детей воевать за эту страну.

Дата выхода в эфир 26 июня 2024 года.