Политика НАТО с каждым днём всё больше становится направленной на войну, а не на мир и оборону. По мнению венгерского премьер-министра Виктора Орбана, именно это и приведёт альянс к гибели: в своей статье для Newsweek политик заявил, что подготовка НАТО к операции на Украине грозит блоку «самоубийством».

Страны НАТО, кажется, с каждым днём всё больше отдаляются от изначального концепта альянса — блока, который должен поддерживать мир. Однако вместе с этим они забывают и тот факт, что все великие империи погибали не от рук врагов, а по собственной вине. Так же и в случае с НАТО: «Если мы выберем конфликт вместо сотрудничества, войну вместо мира, то совершим самоубийство», — такое мнение в своей статье для Newsweek высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, сегодня политика НАТО абсолютно противоречит основным ценностям блока. «Стоит помнить о том, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект, и его дальнейший успех зависит от способности поддерживать мир. Но сегодня вместо мира на повестке дня — стремление к войне, а вместо обороны — нападение», — отмечает политик.

В своей статье Орбан признаёт, что, когда речь заходит о будущем НАТО, Будапешт не совсем согласен с мнением остальных стран-членов. «Сегодня всё больше голосов внутри НАТО высказываются в пользу необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими мировыми геополитическими центрами силы. Это представление о неизбежной конфронтации работает как самоисполняющееся пророчество. Чем больше лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем большую роль они будут играть в его развязывании», — считает венгерский лидер.

И сегодня, по его мнению, самоисполняющийся характер этого пророчества становится всё более очевидным: всё чаще поступают новости о том, что НАТО готовится к возможной операции на Украине, а войска стран альянса уже находятся рядом с украинским фронтом. Как предупреждает премьер, именно это стремление к войне и отказ от первоначальных ценностей и приведёт блок к гибели.