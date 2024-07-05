Politico: Европа больше не может игнорировать вопрос ядерного зонтика

Времена изменились настолько, что Европа вынуждена задуматься о разработке собственной архитектуры ядерной безопасности, констатирует Politico. Раньше за это отвечали США, но угроза возвращения Трампа создала новую реальность для европейских чиновников. Кроме того, они опасаются прихода к власти Марин Ле Пен во Франции, которая вряд ли позволит Парижу делиться ядерным оружием.

На протяжении 70 лет Европа полагалась на Соединённые Штаты в вопросе ядерного оружия. Теперь настали другие времена, констатирует Politico.

С момента появления ядерного оружия Западная Европа сосредоточилась на восстановлении после разрушений, вызванных двумя мировыми войнами, вместо того, чтобы развивать дорогостоящий ядерный потенциал. Лишь Великобритания и Франция создали небольшие собственные арсеналы.

Но сейчас ряд европейских стран начали задумываться над ядерным статусом-кво. И спровоцировало это два события. Во-первых, спецоперация России на Украине показала, что Москва готова применять силу, пишет издание. Более того, недавно прошли совместные военные учения России и Беларуси, которые включали применение тактического ядерного оружия, — и это вызвало настоящую тревогу в Европе.

Во-вторых, есть фактор Дональда Трампа, изменившего позицию Вашингтона по отношению к НАТО. Трамп не скрывает свою позицию, заявив, что США могут приходить на помощь только тем государствам, которые вносят свою финансовую лепту в расходы на оборону.

Позже на одном из митингов кандидат в президенты рассказал, как предупреждал президента одной европейской страны, что Штаты не станут защищать их от Москвы, если у них будет задолженность. «Вы не заплатили? Вы нарушитель? Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы посоветовал (России) делать всё, что они, чёрт возьми, захотят», — цитирует Трампа Politico.

В Америке приближаются президентские выборы, и шансы Трампа на переизбрание всё выше. На этом фоне европейские чиновники осторожно начинают обсуждать то, что ещё недавно было немыслимо — разработать архитектуру безопасности, которая не так сильно зависела бы от США, в том числе в области ядерного сдерживания.

Все обратили внимание на заявления президента Франции Макрона во время государственного визита в Швецию о том, что его страна готова будет применить ядерное оружие, если скандинавским странам будет угрожать опасность. «Часть наших жизненных интересов имеет европейское измерение, что налагает на нас особую ответственность, учитывая то, что у нас есть, и тот потенциал сдерживания, которым мы располагаем», — добавил он.

Как пишет Politico со ссылкой на шесть человек, знакомых с разговорами из первых рук, официальные лица из разных европейских стран обращались к французским коллегам за закрытыми дверьми за дополнительной информацией по поводу вопроса ядерного оружия, поскольку Франция — единственная страна ЕС, обладающая ядерным потенциалом.

При этом отмечается, что такие беседы пока не достигли дипломатического уровня. По большей части, эти консультации направлены на разъяснение того, как работает система ядерного сдерживания Франции, которая не является частью архитектуры безопасности НАТО.

Европейцев интересует, будет ли Париж участвовать в принятии решений по ядерной программе, достаточно ли у него ядерного оружия, чтобы сдерживать Россию? Пытается ли Франция заменить США или стать вторым ядерным звеном страховки? Присоединится ли к Парижу Британия, другая ядерная страна Европы?

Многие страны Европы разделяют озабоченность по поводу России и векторе развития американской политики. При этом существует определённый скептицизм относительно возможностей Франции в области защиты континента.

Кроме того, уверено издание, ключевые европейские государства, прежде всего Германия и Польша, не хотят, чтобы у Вашингтона создалось впечатление, что они отталкивают Штаты, заменяя их на Францию. Они опасаются разговоров по этой теме особенно сейчас, когда власть получила крайне правая французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, известная своим скептическим отношением к ЕС и НАТО.

На этом фоне возникает ещё один вопрос, действительно ли союзники по Североатлантическому альянсу хотят меньше полагаться на США с Трампом и больше на Францию с Ле Пен?

«Некоторые государства-члены НАТО опасаются, что американцы могут разочарованно отвернуться, если Макрон в какой-то момент перейдёт в наступление со своими идеями о ядерном сдерживании», — заявил Politico на условиях анонимности бывший чиновник НАТО, который провёл годы на руководящих должностях, занимаясь стратегическими вопросами.

Бывший помощник генсека НАТО, а ныне почётный член Евросовета по международным отношениям, Камиль Гранд пояснил изданию, что разговоры на эту деликатную тему ведутся крайне осторожно, чтобы не допустить ослабления американского сдерживания, а также чтобы никто не подумал, что Европа обладает такой же ядерной мощью, как и США.

«Разговоры ведутся потому, что ядерная энергетика вновь заняла то место в европейской системе безопасности, которое, хотя, возможно, и не так важно, как во времена холодной войны, является более важным, чем кто-либо мог себе представить за последние 20 лет», — добавил Гранд.

Как отмечает Politico, идею о том, что Франция может использовать свой ядерный потенциал для защиты Европы, Макрон озвучивал и раньше. Впервые он заговорил об этом в 2020 году, но мир тогда был другим. Внимание было сосредоточено на пандемии коронавируса, а европейские лидеры ждали ухода Трампа из Белого дома.

Тогда предложение Макрона об участии европейских ВС во французских учениях по ядерному сдерживанию осталось без внимания. Всё изменилось из-за конфликта на Украине, который напомнил Западу, что Россия является мощным ядерным государством.

«Неудивительно, что наши ближайшие союзники всё больше обеспокоены различными ядерными угрозами, которые они видят со стороны России», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя администрации Байдена.

Новая ядерная угроза возникает по мере того, как демонстрируются барьеры, которые устанавливались десятилетиями с помощью соглашений о контроле над вооружениями. Один из последних — договор СНВ по ограничениям на развёртывание ядерного оружия большой дальности. Он истекает в 2026 году, и Москва уже объявила, что не будет больше в нём участвовать.

Мало помог успокоить Европу и Северную Америку и недавний визит Владимира Путина в Северную Корею, также обладающую ядерным оружием. «Нельзя делать вид, что ничего не изменилось. Окружающая среда больше не благоприятна, а фактически враждебна», — заявил изданию Роберт Пшель, бывший польский дипломат и бывший сотрудник НАТО, работавший в Москве. Он также назвал поведение России «ядерным шантажом».

На этом фоне некоторые европейские страны занялись модернизацией своего военного авиационного парка, который используется для доставки американских ядерных ракет в рамках программы НАТО «совместное использование ядерного оружия». В ней уже участвуют Германия, Италия, Нидерланды и Бельгия, а недавно к ней присоединилась и Польша.

Что касается угрозы возвращения Трампа, то в последнее время он стал заверять, что не выведет США из НАТО. Однако, отмечает Politico, бывший президент каждый раз объявляет дополнительные условия для участия его страны, в том числе увеличения расходов Европы на обороны.

Эксперты по обе стороны океана считают маловероятным, что администрация Трампа пойдёт на уничтожение ядерного оружия, размещённого в Европе. Однако в Европе есть опасения, что Трамп будет менее готов прийти на помощь, чем Байден.

«Французам и британцам придётся задуматься о своей ядерной позиции, если Трамп будет избран, и если он выполнит свою угрозу выхода из НАТО», — сказал изданию бывший посол США в Польше Дэниел Фрид.

Что касается Макрона, то он озвучивал идею французского участия в защите Европы ещё трижды за последние месяцы, несмотря на то, что это не понравилось избирателям. Более того, он сообщил подробности того, как, по его мнению, этот арсенал будет распространяться на Европу.

Однако он дал понять, что Париж сохранит за собой полную ответственность: «Именно президент Республики как глава вооружённых сил определяет задействование этих ядерных сил во всех их компонентах и определяет жизненные интересы Франции».

Великобритания, ставшая третьей страной с ядерным потенциалом после США и СССР, располагает примерно 225 боеголовками, которые она частично использует для обеспечения оборы НАТО. Ожидается, что в ближайшие годы их количество возрастёт до 260.

Хотя Лондон входит в группу ядерного планирования НАТО, только премьер-министр Великобритании имеет право санкционировать применение ядерного оружия даже в контексте действий Североатлантического альянса.

В распоряжении Франции есть около 290 боеголовок. Для сравнения, у Соединённых Штатов их более 5000, а у России — 5580. Лондон и Париж постоянно имеют по крайней мере одну подводную лодку с баллистическими ракетами, вооружённую ядерным оружием, которая патрулирует моря.

А через несколько дней после начала СВО на Украине Франция развернула ещё три из четырёх подводных лодок одновременно, что эксперты называют беспрецедентным уровнем боевой готовности. В отличие от Британии, французский арсенал также есть и в воздухе. Две эскадрильи Rafale оснащены ракетами большой дальности.

Ещё слишком рано оценивать предложение Макрона и рассуждать, что оно может означать на практике. Один из вариантов подразумевает участие европейцев во французских ядерных учениях. «Страны Балтии и Северной Европы пытаются лучше понять друг друга. Они задают вопросы. Мы ещё не вступили в по-настоящему публичную дискуссию…», — пояснил бывший помощник генсека НАТО Гранд.

Французский законодатель на условиях анонимности рассказал Politico, что немецкие законодатели из комитета обороны Бундестага задавали вопросы о том, как работает французское средство ядерного сдерживания, во время совместной встречи с французскими парламентариями в январе в Берлине.

Комитет Национальной ассамблеи Франции по обороне собирался пригласить их во Францию для более глубокого обсуждения вопроса. Однако досрочные парламентские выборы отодвинули эти планы на неопределённый срок.

Франции также приходится бороться со своей репутацией страны, опасающейся слишком тесных связей с США. Париж иногда подозревают в стремлении заменить Вашингтон на посту гаранта безопасности Европы.

«Французы не рассматривают возможность ядерного сдерживания без участия американцев», — пояснила Элоиза Файе, научный сотрудник французского института международных отношений в Париже. Она также добавила, что Лондон и Париж не могут приблизиться к уровню потенциала сдерживания Вашингтона, даже если объединят свои усилия.

По мнению официальных лиц, Париж лишь пытается укрепить ядерный американский зонтик, а не заменить его. И именно это стоит доказать.

Тем не менее, многие европейские страны считают, что Европа может потерять гораздо больше, чем выиграть, поднимая дискуссию о своём ядерном зонтике. Среди них особенно выделяется Германия, где идея обладания ядерным оружием долгое время была табуирована.

Однако Берлин стал частью возглавляемой США программы совместного использования ядерного оружия в НАТО, и сегодня он располагает примерно 20 Американскими тактическими ядерными бомбами, хотя контроль над их применением сохраняет Вашингтон.

В конце февраля 2022 года, когда Россия начала СВО, Шольц заявил, что Германия будет модернизировать свои самолёты, способные нести ядерное оружие. Однако пока что немецкое правительство, по мнению Politico, не собирается идти дальше модернизации существующей инфраструктуры.

После того, как Трамп пригрозил позволить России делать то, что вздумается, в отношении некоторых стран, Германия стала поглядывать в сторону Британии и Франции. Министр финансов Кристиан Линднер предложил начать с ними стратегический диалог для изучения «коллективной безопасности». Тем не менее, немецкий канцлер считает призывы Франции к созданию европейского ядерного зонтика иллюзорными.

Во многом такое недоверие связано с нестабильной политической обстановкой во Франции, чьё правительство может возглавить «Национальное объединение», имеющее исторические связи с Россией. К тому же Ле Пен заявляла, что хочет, чтобы ядерный потенциал страны принадлежал только Франции и именно она является главным кандидатом на пост президента в 2027 году.

«Начиная с 2020 года, я очень часто слышу в Берлине один и тот же аргумент: зачем класть все яйца в европейскую корзину, если завтра Францией будет управлять Марин Ле Пен?», — пояснила изданию Герин Вебер из института изучения войны и мира при Колумбийском университете.

Кроме того, Германию беспокоят огромные затраты на усиление европейского ядерного сдерживания в то время, как многие страны так и не достигли цели по расходам на оборону. Более того, на создание этого потенциала может потребоваться от 25 до 30 лет.

Тем не менее, такой вопрос продолжает обсуждаться в нескольких аналитических центрах по вопросам политики безопасности. Бывший помощник генсека НАТО по оборонной политике Генрих Браусс предложил пересмотреть текущую ядерную стратегию НАТО в Европе в сторону расширения с оговоркой, что европейцы должны будут нести наибольшую долю расходов.

«Это изменило бы формулу распределения бремени в альянсе…, что опровергло бы доводы Трампа и его сторонников о беспределе», — добавил Браусс.

Существующий ядерный ландшафт наиболее остро ощущается новыми членами НАТО, расположенными близко к России, пишет Politico. Для Польши и стран Балтии самой насущной проблемой остаётся угроза ведения войны. В Варшаве настаивают на более активном участии в системе ядерного сдерживания в Европе при условии, что это будет с американцами, а не с французами.

Президент Дуда не раз заявлял о желании включения его страны в программу совместного использования ядерного оружия. Однако согласно акту Россия-НАТО от 1997 года, у НАТО «нет намерения, нет плана и нет причин» размещать ядерное оружие на территории новых членов альянса, в том числе Польши.

Тем не менее, в прошлом году Польша предложила способ обойти ограничения этого соглашения. Размещение или передислокация американских ядерных бомб на польскую территорию будет считаться лишь «одним из элементов» программы. А цель будет состоять в том, чтобы участвовать в совместном использовании ядерного оружия, не требуя фактической передачи ядерного оружия на польскую территорию.

Однако по словам неназванного европейского дипломата, «совместное использование ядерного оружия в первую очередь связано с выборами в США, поэтому Польше, как и многим другим странам, приходится ждать, чтобы увидеть, кто войдёт в правительство США». При этом польские официальные лица пока не очень рады сигналам, поступающим из Вашингтона, констатирует издание.

На данном этапе будущее европейского ядерного диалога зависит от результатов нескольких выборов в ядерных державах — США, Великобритании и Франции. Это одна из причин, по которой эта тема вряд ли будет открыто обсуждаться, только в кулуарах.