Bloomberg: результаты поездки Путина в Азию встревожили Вашингтон и его союзников

Военный договор, заключённый Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в Северной Корее, ещё больше сблизил этих двух противников США, пишет Bloomberg. При этом новые оборонные договорённости между Москвой и Пхеньяном вызвали тревогу у Вашингтона и его союзников.

Поездка президента России Владимира Путина в Азию позволила ему заручиться поддержкой по украинскому конфликту, вызвав тревогу у США и их союзников, таких как Южная Корея, пишет Bloomberg. В итоге Сеул уже рассматривает возможность начать поставки вооружений Киеву.



Путин уже вернулся в Россию после визитов в Северную Корею и Вьетнам. Результатом этой поездки стало заключение военного договора с Пхеньяном, что ещё больше сблизило двух противников США и, как утверждает издание, повысило риск военных действий на Корейском полуострове.



Пока ещё неизвестно, каков будет долгосрочный эффект от визита российского лидера в Пхеньян, но в краткосрочной перспективе он, скорее всего, подтолкнёт Японию и Южную Корею к укреплению связей с Вашингтоном, которые и без того за последний год стали крепче.



Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, вероятно, встретятся в следующем месяце на саммите, в ходе которого Америка, как ожидается, подтвердит свою приверженность расширенному сдерживанию и готовности обеспечить своих азиатских союзников «ядерным зонтиком». Однако посыл о том, что правление Кима в Северной Корее закончится, если тот попытается применить ядерное оружие, может быть встречено с ещё большим сомнением.