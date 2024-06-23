Bloomberg: результаты поездки Путина в Азию встревожили Вашингтон и его союзников

15:31
Навка: верю, что Трусова вернётся к профессиональной карьере после свадьбы
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о возможном возвращении на лёд серебряной призёрки Олимпийских игр Александры Трусовой.
15:28
Захарова: Россия будет добиваться реакции на гибель людей в Севастополе
Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
15:22
Андреева уступила украинке Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться во второй круг турнира в Бад-Хомбурге (Германия).
15:12
«Зеркало недели»: в Харькове прозвучали взрывы
В Харькове произошли взрывы.
15:09
В Севастополе хватает запасов крови для оказания помощи пострадавшим от атаки ВСУ
В Севастополе достаточно медикаментов, медицинского персонала и запасов крови для оказания помощи пострадавшим от ракетной атаки украинской армии, заявил заместитель губернатора города Александр Кулагин.
15:07
В «Башакшехире» опровергли информацию об интересе «Краснодара» к Дуарте
Генеральный менеджер турецкого «Башакшехира» Мурат Яман прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к защитнику Лео Дуарте.
15:02
Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику
Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия может рассчитывать только на собственную военную технику.
14:53
Мостовой: пока рано говорить о том, что «Зенит» выиграет РПЛ в новом сезоне
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном чемпионстве «Зенита» в сезоне-2024/25.
14:48
Появилось видео удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
Российские военные нанесли удар по пункту управления ВСУ в Херсонской области, применив сразу четыре ФАБ-500 для поражения цели.
14:48
Губерниев: всем очевидно, что конкуренцию на Играх БРИКС не стоит сравнивать с Олимпиадой
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что конкуренцию на Играх БРИКС не стоит сравнивать с Олимпиадой.
14:48
Развожаев: число погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь возросло до трёх
Количество погибших из-за атаки ВСУ на Севастополь возросло до трёх.
14:39
Британские ВМС сообщили о получении сигнала бедствия с судна у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило о сигнале бедствия с судна у берегов йеменского города Ништун.
14:36
Куарежма — о Роналду на Евро-2024: он должен играть всегда
Бывший игрок сборной Португалии Рикарду Куарежма оценил игру нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Европы.
14:31
Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом от тяжёлого графика
Российский лидер Владимир Путин отметил, что общение с достойными людьми для него — отдых от тяжёлого графика.
14:31
Силы ПВО сбили над Севастополем четыре ракеты ATACMS
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили над Севастополем четыре ракеты ATACMS.
14:26
РИА Новости: в Петербурге задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот»
Источник РИА Новости в силовых структурах заявил о задержании бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот».
14:20
Александрова разгромила Подороску на старте турнира в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира в Бад-Хомбурге (Германия).
14:16
Tages-Anzeiger: Дания не имеет права ограничивать судоходство в Балтийском море
Датские власти, которые рассматривают возможность ограничить судоходство в Балтийском море, не имеют законного права для такого шага.
14:10
АТОР: отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из-за низкого спроса
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов заявил, что низкий спрос на июльские путёвки в Турцию из России привёл к тому, что отельеры стали снижать цены.
14:06
В «Рубине» считают, что у сербских игроков команды не будет конфликта с Даку из‑за его поведения на Евро
Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о ситуации вокруг нападающего сборной Албании Мирлинда Даку.
13:55
Глава ЦБ Ирана анонсировал использование офшорного риала в расчётах с Россией
Глава иранского Центрального банка Мохаммад Реза Фарзин заявил о скором начале использования офшорного риала в торговле с Россией.
13:55
«Зеркало недели»: в Харькове произошли взрывы
В Харькове, на северо-востоке Украины, прозвучали взрывы.
13:53
ВС России уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ
ВС России за сутки уничтожили пусковую установку ЗРК IRIS-T немецкого производства ВС Украины.
13:47
Развожаев: число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь выросло до 22
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что число пострадавших после атаки ВСУ на город выросло до 22.
13:47
Тренер Анкалаева: хочу, чтобы Магомед побил Перейру в стойке
Сухраб Магомедов, тренер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева, высказался о возможном поединке с бразильцем Алексом Перейрой.
13:45
В Пензенской области легковушка врезалась в дерево, четыре человека погибли
Машина врезалась в дерево в городе Заречном Пензенской области, погибли четыре человека.
13:39
Вице-канцлер Германии Хабек приказал Китаю отказаться от экспорта в Россию
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в резкой форме приказал китайским властям прекратить экспорт товаров в Россию
13:38
Игрок «Бостона» Джейлен Браун потерял во время парада чемпионский перстень НБА
Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун потерял чемпионский перстень после победы в финале НБА над «Даллас Маверикс».
13:32
В Севастополе в результате атаки ВСУ погибли мужчина и двухлетний ребёнок
Два мирных жителя, один из них двухлетний ребёнок, скончались вследствие атаки ВС Украины на Севастополь.
13:27
Силы ПВО России сбили 33 реактивных снаряда РСЗО ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили 33 реактивных снаряда РСЗО ВСУ за сутки.
13:21
Дешам: восстановление идёт по плану, Мбаппе привыкает к маске
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о состоянии нападающего Килиана Мбаппе.
13:21
Появилось видео третьего по счёту удара авиабомбы ФАБ-3000 по позициям ВСУ
В сети опубликовали видео очередного применения российскими войсками сверхтяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 против ВСУ.
13:19
МО: ВСУ потеряли до 500 солдат в зоне ответственности группировки «Запад»
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи.
13:13
ВС России нанесли удар по месту подготовки лётного и технического состава ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар по месту подготовки лётного и технического состава ВСУ.
13:09
После отражения ракетной атаки в Севастополе ранены 14 человек, из них два ребёнка
После отражения ракетной атаки в Севастополе 14 человек получили ранения, заявил глава региона Михаил Развожаев.
13:08
Тренер Волкова: Саша в бою с Павловичем от страха руки поднимал
Михаил Заяц, тренер российского бойца Александра Волкова, высказался о ходе поединка своего подопечного против соотечественника Сергея Павловича.
12:57
В «Алавесе» заявили, что Баринов не является приоритетом для усиления команды
Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес высказался об интересе клуба к хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову.
12:44
AS: в «Реале» не опасаются срыва сроков презентации Мбаппе из-за перелома носа
В «Реале» не переживают касательно возможного переноса срока презентации форварда Килиана Мбаппе.
12:42
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту.
12:37
«СТРАНА.ua»: на коксохимическом заводе в Кривом Роге произошло задымление
Кривой Рог затянуло дымом в результате аварии на коксохимическом заводе.
12:36
Минниханов объявил Игры БРИКС завершёнными
Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о завершении Игр БРИКС.
12:30
В трёх областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу.
12:26
Развожаев заявил, что в Севастополе работает система ПВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в регионе.
12:24
Нурмагомедов — Алискерову: твоё время ещё придёт
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку россиянину Икраму Алискерову после поражения от австралийца Роберта Уиттакера.
12:21
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
12:17
Средства ПВО сбили три реактивных снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над территорией Белгородской области.
12:16
ОКР призвал оказать повышенное внимание отстранённым от Олимпиады спортсменам
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о российских спортсменах, которых не допустили к Олимпиаде в Париже.
12:05
Волков является одним из претендентов на бой за титул чемпиона UFC
В команде российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Волкова сообщили, что спортсмен является одним из претендентов на бой за титул.
12:02
Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнёром
Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон принял помощника государственного секретаря Соединённых Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка в ходе его рабочего визита во Вьетнам с 21 по 22 июня.
11:53
Синоптик: в последнюю неделю месяца в Москве будет типичная июньская погода
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в последнюю неделю июня.