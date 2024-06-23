Bloomberg Оригинал

Bloomberg: результаты поездки Путина в Азию встревожили Вашингтон и его союзников

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Военный договор, заключённый Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в Северной Корее, ещё больше сблизил этих двух противников США, пишет Bloomberg. При этом новые оборонные договорённости между Москвой и Пхеньяном вызвали тревогу у Вашингтона и его союзников.
Bloomberg: результаты поездки Путина в Азию встревожили Вашингтон и его союзников
AP
Поездка президента России Владимира Путина в Азию позволила ему заручиться поддержкой по украинскому конфликту, вызвав тревогу у США и их союзников, таких как Южная Корея, пишет Bloomberg. В итоге Сеул уже рассматривает возможность начать поставки вооружений Киеву.

Путин уже вернулся в Россию после визитов в Северную Корею и Вьетнам. Результатом этой поездки стало заключение военного договора с Пхеньяном, что ещё больше сблизило двух противников США и, как утверждает издание, повысило риск военных действий на Корейском полуострове.  

Пока ещё неизвестно, каков будет долгосрочный эффект от визита российского лидера в Пхеньян, но в краткосрочной перспективе он, скорее всего, подтолкнёт Японию и Южную Корею к укреплению связей с Вашингтоном, которые и без того за последний год стали крепче.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, вероятно, встретятся в следующем месяце на саммите, в ходе которого Америка, как ожидается, подтвердит свою приверженность расширенному сдерживанию и готовности обеспечить своих азиатских союзников «ядерным зонтиком». Однако посыл о том, что правление Кима в Северной Корее закончится, если тот попытается применить ядерное оружие, может быть встречено с ещё большим сомнением.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
Азия Владимир Путин Вьетнам Джо Байден Ким Чен Ын Россия Северная Корея США Фумио Кисида Южная Корея ядерное оружие Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров