New York Times Оригинал

NYT: Путину хватило четырёх дней в Азии, чтобы разозлить США

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Поездка Владимира Путина в Азию оказалась одновременно вызывающей и подрывной, пишет The New York Times. Его визит в Северную Корею и Вьетнам показал, что борьба за влияние в мире, которую иногда представляют как новую холодную войну между США и Китаем, не настолько уж двоичная, как может показаться, говорится в статье.
NYT: Путину хватило четырёх дней в Азии, чтобы разозлить США
AP
Четырёхдневной поездки президента России Владимира Путина в Азию оказалось достаточно, чтобы разозлить Вашингтон, подорвать позиции Пекина и напугать ряд стран Индо-Тихоокеанского региона, которые и без того с трудом справляются с запутанным миропорядком, пишет The New York Times.

Российский лидер побывал на этой неделе с визитом в Пхеньяне и Ханое. Его поддержка Северной Кореи и заключение сделки с Вьетнамом создали дополнительные потенциальные угрозы для региона, в котором и без того наблюдается напряжённость из-за Тайваня и столкновений в Южно-Китайском море.

В частности, Путин подписал не менее десятка договоров с Вьетнамом — страной, которая приобретает всё большее значение для Китая и США в их борьбе за влияние.

Поездка российского лидера оказалась одновременно вызывающей и подрывной. Она показала, что борьба за влияние в мире, которую иногда представляют как новую холодную войну между США и Китаем, не настолько уж двоичная, как может показаться. 
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источник
New York Times США Северная Америка
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Владимир Путин Вьетнам Китай Россия Северная Корея США
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