Джеймс Ставридис: НАТО сильно отстаёт от России в сфере ИИ

Пока НАТО ограничивается грандиозными заявлениями о создании кибервозможностей в рамках всего блока, Россия уже вовсю применяет ИИ и высокие технологии на практике в украинском конфликте. Как пишет на страницах Bloomberg Джеймс Ставридис, высокопоставленный военный деятель США и НАТО, за искусственным разумом будущее войны — однако Запад явно проигрывает России эту гонку.
Конфликт на Украине заставил НАТО отметить один важный аспект, в котором альянс существенно отстаёт от России: искусственный интеллект. «НАТО развивается недостаточно быстро, чтобы опередить Россию, которая быстро учится в реальном конфликте, в то время как НАТО ограничивается испытаниями и гипотезами», — такое мнение высказал бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис на страницах Bloomberg.
По его словам, со временем ИИ станет мощным инструментом на поле боя — от создания аватаров, которые смогут консультировать командиров по стратегии, до систем вооружения, объединяющих беспилотные системы на суше, море и воздухе. Умные машины также могут значительно улучшить техническое обслуживание и логистику во время войны, повысив эффективность армии. Если сравнивать Россию и Запад, становится очевидно, что «НАТО проигрывает в этой гонке», заявляет Ставридис.
Несмотря на то что альянс сделал несколько решительных политических заявлений о необходимости создания согласованных кибервозможностей в рамках всего блока, в практическом смысле результат отсутствует. Как объясняет высокопоставленный военный деятель, общие усилия НАТО не обеспечены ресурсами и затруднены нежеланием стран-членов полностью делиться своими возможностями — во многом из-за опасений стран по поводу утечки своих высоких технологий.
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