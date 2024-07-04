N-TV: «лучшие друзья» Россия и Китай стремятся создать противовес НАТО

Саммит ШОС в Астане выглядит, как встреча лучших друзей, отмечает немецкий телеканал N-TV. Российский президент Путин и глава Китая Си подчеркнули важность продолжительной дружбы между их странами. Их объединяет общее стремление — создать противовес НАТО, поэтому в Вашингтоне за встречей следят с большим вниманием.

Это встреча лучших друзей — во всяком случае, именно такое впечатление хотят произвести глава Кремля Путин и глава Китая Си в казахской Астане.

СИ ЦЗИНЬПИН, председатель Коммунистической партии КНР: Ввиду международного положения и внешнего окружения, полного турбулентности и перемен, обе стороны должны продолжать придерживаться нашего изначального стремления к продолжительной дружбе.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент Российской Федерации: Российско-китайские отношения выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга.

О том, что в действительности зависимость России от Китая выросла в ходе украинского конфликта, обе стороны умалчивают — по крайней мере, в официальных заявлениях. Однако ясно, что Пекин нужен Москве намного больше, чем наоборот. Общим для них является желание создать противовес НАТО.

Поэтому за встречей внимательно следят и в Вашингтоне. США объявили о намерении предоставить Украине ещё €2,1 млн.

ПЭТ РАЙДЕР, спикер Пентагона: Пакет помощи будет включать в себя значительное число срочно необходимых систем противовоздушной обороны для защиты украинских городов и гражданских лиц от неуклонных атак России.

В НАТО тоже хотят оказать масштабную поддержку Украине. Пакет помощи только на следующий год должен составить €40 млрд. Однако долгосрочное согласие по этому поводу, которого желал бы генеральный секретарь Йенс Столтенберг, отсутствует. Точно так же непонятно, какое государство НАТО и какой вклад должно вносить. Так что на следующем саммите НАТО в Вашингтоне предстоит многое обсудить — как раз в юбилей альянса.

Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.