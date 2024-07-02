Обозреватель Foreign Policy: нынешнее единство НАТО может оказаться недолговечным

На предстоящем саммите НАТО его члены будут праздновать 75-летие этой организации, пишет обозреватель Foreign Policy Кристофер Чиввис. Однако, по мнению автора, если сильно разросшийся военный блок не внесёт необходимые коррективы и не адаптируется к более сложной геополитической обстановке, то его нынешнее единство, возникшее из-за украинского конфликта, может оказаться мимолётным.

НАТО исполнилось 75 лет, и когда лидеры входящих в блок стран соберутся в июле в Вашингтоне, они будут праздновать тот факт, что альянс просуществовал такой долгий срок, пишет обозреватель Foreign Policy Кристофер Чиввис.



Но чтобы быть по-настоящему успешным, альянс должен не только выживать. Он также должен служить интересам своих членов, говорится в статье.



Сегодня союзники едины перед лицом украинского конфликта. Но если не внести коррективы, чтобы адаптировать разросшийся альянс к более сложной геополитической обстановке, то, как показывает история, это единство может оказаться мимолётным.



При этом давление, направленное на расширение НАТО на восток, сохраняется, поскольку Украина и её друзья подталкивают альянс к выполнению данного в 2008 году обещания принять её в блок.



Однако, как отмечает автор, это обещание было дано в совершенно других геополитических обстоятельствах, когда Россия была намного слабее и не была настроена столь враждебно. Украине также предстоит ещё пройти долгий путь, прежде чем она будет соответствовать военным и демократическим стандартам НАТО.



«Предлагая ей членство сейчас, мы рискуем опасно снизить планку и затянуть конфликт», — подчёркивает автор.



Конечно же, важно, что НАТО просуществовало столько десятилетий, но сам факт существования блока не может быть критерием оценки его успеха, пишет обозреватель Foreign Policy.



В условиях, когда альянс стал гораздо больше, а несовпадение интересов и разрыв в военной мощи между его членами сохранились, регулировать напряжённости внутри НАТО будет ещё сложнее, чем в прошлом, считает Чиввис.