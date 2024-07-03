Daily Telegraph Оригинал

Telegraph: cерьёзный удар по Зеленскому — Украине скажут, что она чересчур коррумпирована для НАТО

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Украине на грядущем саммите НАТО будет заявлено, что она пока чересчур коррумпирована для членства в альянсе, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепе США. Кроме того, Киев попросят предпринять «дополнительные шаги» для продвижения переговоров по вступлению в военный блок.
Telegraph: cерьёзный удар по Зеленскому — Украине скажут, что она чересчур коррумпирована для НАТО
AP
На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Украине скажут, что она в настоящее время слишком коррумпирована для вступления в альянс, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепе США.
 
Это, как отмечает издание, станет серьёзным ударом по Зеленскому.
 
Данная позиция будет изложена в письменном виде в коммюнике НАТО, которое будет подписано 9 июля на ежегодном саммите альянса.
 
Альянс также запросит «дополнительные шаги» со стороны Киева для дальнейшего продвижения переговоров о членстве в военном блоке.
 
Как напоминает издание, коррупция стала камнем преткновения на недавних переговорах между странами-членами НАТО по поводу того, стоит ли предоставлять Киеву конкретные сроки вступления в военный блок.
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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