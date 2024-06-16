Independent: коррупция на Украине подрывает все усилия Киева по привлечению западной помощи
Обвинения в коррупции и неэффективном управлении полученной от Запада помощью продолжают терзать Украину, пишет The Independent. Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что поддержку Киеву наряду с союзниками должен оказывать частный сектор. При этом условием для такой помощи является умелое распоряжение средствами для восстановления страны. «Необходимо срочно побороть коррупцию, уклонение от уплаты пошлин и серые рынки», — подчеркнула Прицкер.
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