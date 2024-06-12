Французский политик: Париж подлил слишком много масла в огонь на Украине, вместо того чтобы установить мир

Победившая на выборах в Европарламент партия «Национальное объединение» не собирается продолжать политику Макрона в отношении Украины, а будет выступать за дипломатию и мирные переговоры. Такое заявление сделал французский политик Луи Алио в эфире радио Europe 1. По его словам, Франция «подлила слишком много масла в огонь», хотя и украинский, и палестинский конфликты решить можно было быстро и просто.

ЗВОНОК В СТУДИЮ: Простой вопрос, господин Алио. Что ваша партия «Национальное объединение» собирается делать со всем тем, что сейчас происходит в Европе? Я имею в виду войну на Украине. Вы собираетесь продолжать голосовать за вооружение Украины и подливать масла в огонь? А что вы собираетесь делать с массовыми убийствами в Газе, которые МУС охарактеризовал как геноцид? Остановите ли эти войны и будете ли способствовать миру во всём мире?

Я хотел бы обратить внимание вот на что: складывается впечатление, что сегодня все составляющие Второй мировой войны у нас уже есть, и если мы будем продолжать в том же духе, то Третья мировая война обязательно разразится. Я бы хотел, чтобы все партии без исключения, будь то вы, «Непокорная Франция» или правые, приняли участие в решении этой проблемы. Остановит ли «Национальное объединение» движение к войне Макрона и попытается ли найти решение для мира на Украине и в Палестине? Или нам ожидать ту же самую политику?

ЛУИ АЛИО, французский политический деятель: Нет. Мы выступаем за мир, дипломатию и мирные переговоры, особенно на Украине. Украина, безусловно, имеет право защищать себя, но, мне кажется, мы подлили слишком много масла в огонь…

А что касается израильско-палестинского конфликта, эта война может закончиться в одночасье, в тот день, когда ХАМАС вернёт Израилю заложников. Поэтому с дипломатической точки зрения мы должны сделать всё возможное, чтобы заложники были возвращены своим семьям.

Все эти проблемы решаются очень просто — и, к сожалению, от этого ситуация выглядит ещё более трагичной.

Дата выхода в эфир 12 июня 2024 года.