Конфликт на Украине — война западного империализма, который отверг все попытки президента России Владимира Путина найти мирный выход из кризиса вокруг Украины и НАТО, заявил в интервью Dialogue Works экс-сотрудник Пентагона Дэвид Пайн. При этом, по словам Пайна, США ничего бы не стоила дать гарантию того, что Украина в НАТО не вступит, так как стране и так никогда не стать членом альянса.

НИМА АЛХОРШИД, автор канала Dialogue Works: Когда начался этот конфликт, мы думали, что Европа страдает из-за него, что он слишком сильно бьёт по Европе, и он оказывает огромное влияние на экономику Европы. Но в то же время сейчас то, как они говорят о конфликте, не создаёт впечатление, что они пытаются отказаться от этой риторики, от подобных действий в отношении этого конфликта. Видите ли вы какую-либо долгосрочную стратегию, стоящую за таким поведением европейцев?

ДЭВИД ПАЙН, бывший сотрудник Пентагона: Стратегия заключается в том, чтобы сохранить мировую гегемонию США. Я оспаривал существование мировой гегемонии США, но, тем не менее, именно в этом и заключается стратегия, и, безусловно, в Европе она увенчалась успехом. Сегодня в Европе доминирует либеральная американская империя. Вся Европа, по сути, за исключением России и Белоруссии, находится в сфере влияния США.

Украина оказалась в имперской зависимости от США. Очевидно, что если бы мы прекратили всю финансовую и военную помощь, военные усилия Украины быстро развалились бы, и они были бы вынуждены искать мира с Россией на наилучших возможных условиях. Вся эта война на Украине на самом деле была сфабрикована Байденом и НАТО.

Это чистая правда, это война империализма, но не российского, а западного. Как верно подметил Джон Миршаймер, Россия в стратегической оборонительной манере реагирует после 15 лет безуспешной дипломатии. Владимир Путин пытался мирным путём найти выход из кризиса Украины и НАТО. В декабре и январе Байден отверг его последние попытки прийти к некому мирному соглашению, чтобы Байден по крайней мере дал письменную гарантию, что Украина никогда не вступит в НАТО. И он мог бы это сделать без последствий для США и НАТО, потому что ни для кого не секрет, что Украина никогда не вступит в НАТО, так как в альянсе есть множество стран, — раньше это были Франция и Германия, теперь это Словакия и Венгрия, а также Турция, — которые никогда не согласятся на членство Украины в НАТО.

Дата выхода в эфир 10 июня 2024 года.