По мнению украинцев, коррупция, которую Киев пообещал искоренить ради вступления в ЕС, никуда не делась. Более того, сегодня политики пользуются тем, что источников денег стало больше: помимо государственных средств, деньги можно брать из помощи, выделяемой Западом, при этом игнорируя жалобы населения на отсутствие подотчётности. Такие выводы сделал France info, побывав на Украине и пообщавшись с местным независимым журналистом.

В то время как Владимир Зеленский продолжает ездить по миру в попытках получить помощь союзников, многие украинцы утверждают, что помощь эта в итоге оказывается в карманах политиков, пишет France info. И пока одни винят в этом отсутствие прозрачности в распределении международной помощи, другие открыто говорят о коррупции.

Эту проблему с французским изданием подробно обсудил Иван Красиков — украинский независимый журналист, который проводит расследование на данную тему. По его словам, госслужащие пользуются «абсолютной неясностью» в отношении того, откуда и в каком объёме украинцы получают помощь. Чиновники, с одной стороны, имеют доступ к государственным средствам и предоставляют помощь от лица государства. С другой стороны, они выступают в роли волонтёров-посредников, которые передают населению помощь из пожертвований и от международных организаций.

«Деньги они берут — но невозможно понять, воруют ли они их у государства или у гуманитарных организаций», — жалуется журналист. Он признаёт, что украинских политиков никогда особо не волновала подотчётность, а в разгар военного конфликта — тем более.

Ранее Украина, которая сталкивалась с серьёзными масштабами коррупции ещё до начала войны, пообещала активизировать усилия по борьбе с этой проблемой, чтобы подкрепить своё стремление вступить в ЕС и «успокоить» своих западных спонсоров, напоминает France info.