Разрешая Украине использовать своё оружие для ударов по России, Запад делает законными мишенями для России тренировочные площадки по всей Европе, где ВСУ обучаются с использованием этого оружия, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. По словам Риттера, таким образом Запад «просто совершает самоубийство».

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Такова вот здесь глупость Макрона, опасность Макрона, а также опасность Шольца, Риши Сунака и Тони Блинкена, твердящих всё одну и ту же глупость: мол, «мы им дадим зелёный свет». Они что, не в курсе, что русские знают, что все разведданные для этих высокоточных систем вооружений достаёт не сама Украины? У неё нет технических возможностей для программирования этих вооружений, она их лишь запускает... А все остальные аспекты — это уже дело рук других стран, которые... И здесь вот какой ещё момент: Макрон показал карту, где была изображена Россия и сказал, что, мол, «мы должны ударить по таким-то точкам»... Не буду даже пытаться изобразить французский акцент — он у меня совсем никудышный... Так вот, мол, «мы должны ударить по этим вот местам».

Но он разве не понимает, что в Кремле, в свою очередь, российский генерал рассуждает следующим образом: «Так, посмотрим на Польшу, на Прибалтику, на Францию, Германию, Англию, Румынию, Италию». Это всё места, где украинцы занимаются вещами, которые, вообще-то, при обычных обстоятельствах, делают удар по ним оправданным. Они вот только были в Бельгии. Они разве не знают, что, когда украинский лётчик обучается на бельгийском аэродроме с использованием систем вооружений, которые предназначены для использования против русских, это становится вполне законной мишенью? И если они начнут атаковать Россию, если они скажут, что у Украины есть право наносить удары по этим объектам, то они тогда, получается, как бы говорят, что Россия может, в таком случае, ударить по всей Европе.

Такова вот глупость Запада. Мы просто не понимаем насколько серьёзна эта игра. И для меня совершенно непостижимо, почему мы здесь вообще на данном этапе конфликта играем в какие-то игры-дразнилки. Этим можно было заниматься в начале конфликта — тогда, возможно, это имело бы какой-то эффект. Но сейчас Россия уже так далеко впереди. Она пятнадцать кругов в этой гонке уже навернула — её уже не догнать. Вы просто совершаете самоубийство.



Дата выхода в эфир 31 мая 2024 года.