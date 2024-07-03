ZDF: саммит ШОС в Астане — это встреча «друзей Кремля»
Армин Кёрпер сейчас в Астане. Что означает участие в саммите для Путина?
АРМИН КЁРПЕР, корреспондент ZDF: Встреча, которая будет официально открыта сегодня вечером ужином на государственном уровне, это саммит друзей Кремля. Наряду с Путиным и главой Китая Си, который находится здесь ещё со вчерашнего дня, ожидается турецкий президент Эрдоган, высокопоставленные представители Индии, Пакистана и Ирана, а также главы государств из Белоруссии и бывших советских республик Средней Азии.
Так называемая Шанхайская группа была основана уже двадцать лет назад Россией и Китаем. Сейчас она представляет 40% мирового населения. В неё входят десять участников — все более или менее в оппозиции по отношению к США и НАТО.
Президент Путин сегодня будет проводить здесь, в первую очередь, двусторонние переговоры. Разумеется, мы будем особенно внимательно следить за переговорами с главами Китая и Турции. Темы, с российской точки зрения, будут касаться потоков товаров и финансов в Россию во времена западных санкций.
Президент Путин собрал здесь всех своих важнейших партнёров. Это будет, вероятно, самая большая встреча автократов, которую мир увидит в этом году.
Дата выхода в эфир 03 июля 2024 года.
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