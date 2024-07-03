CNN: «США нет места в Евразии» — расширение ШОС бросает очередной вызов гегемонии Запада

С присоединением Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества блок будет включать в себя более 40% населения планеты и примерно четверть мировой экономики — серьёзный геополитический противовес Вашингтону и их союзникам, отмечает CNN. По мнению издания, рост сотрудничества стран глобального Юга говорит об одном: США и их союзникам в Евразии места нет.

Ожидаемое принятие Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества на ежегодном саммите лидеров в Астане — ещё один важный шаг Пекина и Москвы по преобразованию этого союза «из регионального блока безопасности в геополитический противовес западным институтам, возглавляемым США и их союзниками», пишет CNN.

После присоединения Белоруссии в ШОС будут входить 10 стран, представляющих более 40% населения планеты и примерно четверть мировой экономики, — «а по мере роста международного авторитета и экономического веса ШОС расширяются и её геополитические амбиции», отмечает издание.

По словам немецкого аналитика Евы Зайверт, «они хотят, чтобы ШОС воспринималась как крупный блок, который больше нельзя игнорировать. И с присоединением всех этих стран у Китая и России появляется ещё больше сторонников их мировоззрения». Мировоззрения, согласно которому «для США нет места в Евразии», заключает CNN.