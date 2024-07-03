TEC: Орбан с помощью нового альянса в Европарламенте хочет «исправить Европу»

09:53
В Великобритании начались досрочные парламентские выборы
В Великобритании начались досрочные парламентские выборы, по результатам которых распределятся 650 мест в нижней палате парламента.
09:52
The Telegraph: сборная Англии поменяет игровую схему на четвертьфинал Евро
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует изменить тактическую схему команды перед четвертьфиналом чемпионата Европы — 2024 со Швейцарией.
09:47
Шеремет: поставки американского летального оружия не спасут Киев от разгрома
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет убеждён, что поставки нового оружия из США не помогут украинским властям избежать полного разгрома.
09:45
ЦБ России: пик годовой инфляции будет достигнут в июле
Годовая инфляция в России достигнет пика в июле, её постепенное снижение ожидается с августа-сентября.
09:41
Тарасенко подписал двухлетний контракт с «Детройтом» на $9,5 млн
Российский хоккеист Владимир Тарасенко на правах свободного агента заключил двухлетнее соглашение с «Детройт Ред Уингз».
09:34
Metaratings: «Зенит» предлагал «Спартаку» включить Сергеева в сделку по Соболеву
«Зенит» и «Спартак» могли обменяться нападающими Иваном Сергеевым и Александром Соболевым.
09:34
Украинский беспилотник упал в спальном микрорайоне Белгорода
В спальном микрорайоне Белгорода упал украинский БПЛА, пострадавших нет.
09:30
Лавров: СГ должно единым фронтом участвовать в международных процессах
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Союзное государство должно единым фронтом участвовать во всех международных процессах.
09:27
Ракетная опасность объявлена в Белгородской области
Сирена ракетной опасности звучит на территории Белгородской области.
09:24
Тарасова: переход в академию Монреаля пойдет на пользу Дэвис и Смолкину
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о переходе Дэвис и Смолкина, выступающих в танцах на льду, в академию Монреаля.
09:24
Лукашенко поздравил народ США с Днём независимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ США с Днём независимости.
09:20
После опрокидывания автобуса с пассажирами в Кузбассе возбудили дело
Уголовное дело возбуждено в Кузбассе после опрокидывания рейсового автобуса.
09:13
The Daily Beast: Трамп считает, что Харрис заменит Байдена в президентской гонке
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после провальных дебатов действующий американский лидер Джо Байден выйдет из президентской гонки, а на его место придёт вице-президент Камала Харрис.
09:08
Участие Месси в 1/4 финала Кубка Америки остаётся под вопросом
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что решение об участии нападающего Лионеля Месси в четвертьфинальном матче Кубка Америки с Эквадором остаётся под вопросом.
09:08
В Черниговской области повреждён объект энергетики
Энергетический объект в Черниговской области на севере Украины получил повреждения в результате взрыва.
08:56
Суд арестовал имущество Винатье, обвиняемого в нарушении правил иноагента
Замоскворецкий суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество гражданина Франции Лорана Винатье*.
08:54
Токаев объявил о вступлении Белоруссии в ШОС
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о принятии решения по вступлению Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества.
08:52
Аршавин: Роналду выглядит как девочка
Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о слезах нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словенией.
08:42
РИА Новости: ВСУ охотились на беженцев из-под Часова Яра
Беженцы из-под Часова Яра рассказали, как расчёты дронов-камикадзе ВСУ охотились за людьми.
08:42
Генсек ШОС назвал стабильность в Центральной Азии гарантией безопасности
Стабильность в Центральной Азии — это гарантия безопасности стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества, заявил генсек ШОС Чжан Мин.
08:39
МОК выступил с заявлением по поводу информации о возможной отмене Олимпиады-2024
Международный олимпийский комитет отреагировал на информацию о возможной отмене Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).
08:35
Путин приехал во Дворец независимости в Астане на саммит ШОС
Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
08:31
В Ставропольском крае сбили два беспилотника
Два беспилотника упали в селе Московском Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
08:23
Михалков заявил о наличии в России списка нерукопожатных деятелей культуры
Деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают политику властей, можно отнести к списку нерукопожатных, заявил председатель Союза кинематографистов Никита Михалков.
08:22
Роналду встретился с неизлечимо больным мальчиком после матча со Словенией
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с неизлечимо больным мальчиком Аваром после матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со сборной Словении.
08:20
РОЭ организовал в Индии производство бронебойных танковых выстрелов «Манго»
«Рособоронэкспорт» (РОЭ) организовал производство выстрелов «Манго» с бронебойным подкалиберным снарядом в Индии.
08:11
Bild: игрокам сборной Германии запретили приглашать жён и девушек до конца Евро
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн запретил игрокам приглашать жён и девушек до конца домашнего чемпионата Европы — 2024.
08:11
В Удмуртии четырёхлетний ребёнок устроил пожар в квартире
Четырёхлетний ребёнок устроил пожар в квартире в удмуртском Глазове.
07:55
В Днепропетровской области повреждена инфраструктура
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждениях инфраструктуры в регионе.
07:43
Песков: на саммите ШОС обсудят создание новой системы евразийской безопасности
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что идея создания новой системы евразийской безопасности обязательно будет упомянута на саммите ШОС.
07:35
Депутат Шеремет назвал обнародованный Гордоном план плодом больного воображения
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал липой и плодом больного воображения обнародованный украинским журналистом Дмитрием Гордоном* план по прекращению конфликта на Украине, который якобы был передан российской стороной США.
07:23
Расчёт «Искандера» уничтожил МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево
Расчёт «Искандера» ракетным ударом уничтожил МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
07:18
Гладков: в Белгородской области летом установили более 240 защитных конструкций
С начала лета в Белгородской области установили более 240 модульных защитных конструкций.
07:05
Песков: поездка Путина в Улан-Батор может состояться в 2024 году
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поездка президента России Владимира Путина в Улан-Батор возможна в 2024 году.
07:02
РИА Новости: грузинские наёмники обстреливали пункт выдачи гумпомощи в Торецке
Грузинские наёмники обстреливали пункт выдачи гуманитарной помощи в подконтрольном ВСУ городе Торецке.
06:51
Четыре украинских БПЛА сбиты силами ПВО за ночь над регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями.
06:46
Politico: Байден сообщил, что прошёл медобследование после провальных дебатов
Президент США Джо Байден заявил, что прошёл медицинское обследование после неудачного выступления на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.
06:33
«Новые люди» предложили разрешить водить инвалидам с ампутированными руками
Партия «Новые люди» в рамках проекта «На равных» предлагает усовершенствовать механизм предоставления водительского удостоверения участникам СВО, в частности разрешить выдавать права инвалидам с ампутированными руками, если они смогут сдать экзамены в автошколе.
06:16
Песков: сроки визита Путина в Турцию ещё предстоит согласовать по дипканалам
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пока не определили сроки визита российского лидера в Турцию, они будут согласованы по дипломатическим каналам.
06:06
Полковник Макгрегор: в США начнётся война из-за ситуации на границе с Мексикой
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение в интервью YouTube-каналу Deep Dive, что даже закрытие границы с Мексикой не спасёт США от войны.
05:57
WSJ: 80% американцев считают Байдена слишком старым для исполнения обязанностей
Президента США Джо Байдена считают слишком старым для исполнения обязанностей 80% американцев.
05:47
Воробьёв: срок создания мемориала у «Крокуса» зависит от реставрации здания
Вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» решён, сроки его появления зависят от процесса восстановления сгоревшего здания.
05:29
Уехавший актёр Смольянинов оставил в России долг в 164 тысячи рублей
Уехавший в 2022 году, после начала СВО, актёр Артур Смольянинов* оставил в России более 160 тыс. рублей долгов.
05:14
Минобороны: Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Запад».
05:07
Два беспилотника уничтожены в Тамбовской области
Два беспилотника уничтожены в Тамбовской области, жертв и разрушений нет.
05:03
РИА Новости: угнавшему Т-64 украинскому танкисту вручили паспорт России
Украинский танкист Максим Лихачёв, угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону России, получил российский паспорт.
05:01
Автоэксперт Ананьев посоветовал не хранить в машине баллоны или автохимию летом
Иван Ананьев, эксперт журнала «Авто.ру», рассказал в беседе с RT, чем опасна жаркая погода для автомобиля.
04:50
«Ъ»: ФСБ задержала находящегося под санкциями США полковника ВДВ Городилова
Военная контрразведка ФСБ задержала командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковника Артёма Городилова, находящегося под санкциями США, по подозрению в мошенничестве.
04:42
Гагин: ВС России смогут приблизиться к трассе снабжения войск ВСУ, когда освободят Торецк
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка, когда они освободят Торецк.
04:21
Взрывы произошли в Киеве
В Киеве на Украине прогремели взрывы.