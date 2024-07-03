TEC: Орбан с помощью нового альянса в Европарламенте хочет «исправить Европу»

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о том, что новый альянс «Патриоты за Европу» растёт с невероятной скоростью за кулисами в Европарламенте, пишет The European Conservative. Он также пообещал, что «ещё четыре-пять дней, и многие будут удивлены».

Амбициозные планы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по созданию нового европейского альянса, получившего название «Патриоты за Европу», близки к реализации, сообщает The European Conservative со ссылкой на интервью венгерского премьера.



«Патриоты за Европу» были созданы в воскресенье как политический альянс таких партий, как «Фидес» Орбана, ANO бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша и Австрийской партии свободы. У этих трёх политических сил в общей сложности 34 места в Европарламенте. Но для того, чтобы действительно сделать «Патриотов» официальной силой в Брюсселе, альянсу необходимо быстро найти новых союзников.



Орбан ведёт сейчас переговоры одновременно с несколькими делегациями и уверен в том, что у него всё получится.



«Ещё четыре-пять дней, и многие будут удивлены», — заявил венгерский премьер, имея в виду превращение «Патриотов» в крупную парламентскую фракцию.



Он отметил, что за кулисами этот альянс растёт «с невероятной скоростью».



По словам Орбана, «очень скоро» «Патриоты за Европу» обгонят Европейских консерваторов и реформистов, а затем и Прогрессивный альянс социалистов и демократов и станут второй по величине фракцией в Европарламенте после Европейской народной партии.



Премьер-министр Венгрии не стал говорить, кто конкретно из его перспективных союзников готов присоединиться к альянсу в ближайшие дни, но сказал, что все они — патриоты, которые страстно любят свои страны и заботятся о будущем ЕС.



«Мы те, кто хочет исправить Европу», — подчеркнул Орбан.