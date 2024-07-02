Bloomberg: визит Моди в Москву говорит о важности связей с Москвой для Нью-Дели

В первой зарубежной поездке после переизбрания премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву, что говорит о важности такого партнёрства для Нью-Дели, сообщает Bloomberg. Кроме того, встреча двух лидеров станет дипломатической победой Путина, потому что разрушит миф об изоляции России на международной арене.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди нарушит традицию и в первой зарубежной поездке после переизбрания на третий срок посетит не соседние страны, а Россию, пишет Bloomberg. По данным осведомлённых источников, такой шаг говорит о важности, которую Нью-Дели придаёт связям с Москвой: Индия стала крупнейшим импортёром российской нефти и зависит от поставок её военной техники.

В то же время Моди обеспокоен укреплением партнёрства между Россией и Китаем, отношения с которым у Индии находятся в самой низкой точке после инцидентов на границе в 2020 году. «Углубление стратегического сближения между Россией и Китаем неудобно для Нью-Дели, потому что это как если бы ваш лучший друг спал с врагом», — считает научный сотрудник Института оборонных исследований и анализа Манохара Паррикара Свасти Рао.

Ожидается, что в ходе визита, который должен пройти с 8 по 9 июля, лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, однако вряд ли подпишут какие-либо «прорывные соглашения». При этом на повестке стоит соглашение о логистике поставок для укрепления сотрудничества между военными ведомствами, возвращение к обсуждениям совместной разработки истребителя пятого поколения и сотрудничества в области ядерной энергетики.

Встреча в Москве также станет дипломатической победой Путина: по словам эксперта по Индии Алексея Захарова, она продемонстрирует, что Россия не в изоляции. Бывший посол Индии в России на условиях анонимности заявил, что связи Нью-Дели с Москвой стабильные и сильные, чему способствуют личные встречи глав государств.