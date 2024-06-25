Риттер: азиатское турне Путина показало, что Россия никому не подчиняется

Альянс с Северной Кореей и поддержка Вьетнама — свидетельства того, что Россия проводит независимую внешнюю политику, не спрашивая позволения у Китая, рассуждает бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Judging Freedom. По словам Риттера, у Москвы и Пекина «замечательные отношения», однако российские интересы для Путина на первом месте.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, юрист, аналитик, ведущий подкаста: Какие отношения у Китая, Северной Кореи и России — теперь, когда Россия и Северная Корея заключили этот новый альянс?



СКОТТ РИТТЕР, бывший разведчик вооружённых сил США, бывший инспектор ООН по вооружениям: Это интересная тема. Помню, когда я читал об этом, многие говорили: «Путин не мог этого сделать, не получив предварительно позволения у Си Цзиньпина. Ему пришлось ездить в Китай — это был его первый государственный визит — за разрешением». Путин ни у кого не просил разрешения. Путин ни у кого не просит разрешения. Путин сказал Китаю, что собирается поступить таким образом.



Китайцы из-за этого в неудобном положении, они ведь ещё не отказались от санкций против Северной Кореи. Они продолжали соблюдать некоторые или большинство из ограничений, введённых в отношении Северной Кореи, потому что не хотели навлечь на себя гнев Запада в виде лишних санкций. У них и без того проблем хватает. Путин, взяв на себя инициативу, теперь определяет курс.



И это важно отметить, потому что люди продолжают говорить: «Россия подчиняется Китаю». Россия никому не подчиняется. У неё с Китаем замечательные отношения, она будет работать с Китаем, где это уместно, но где Россия должна действовать в своих интересах, она будет так действовать. И поездка Путина это доказывает.



А Китаю теперь придётся приспосабливаться к тому, что сделала Россия, потому что отменить этого нельзя. Северная Корея теперь стратегически интегрирована с Россией, как могла бы и должна была быть интегрирована с Китаем. Для Китая это упущенная возможность.



То же с Вьетнамом. Помните, в 1979 году была очень короткая, но очень ожесточённая и кровопролитная война между Вьетнамом и Китаем. Эти две страны друг с другом не ладят, у них есть разногласия по поводу разведки газовых месторождений. То, что Россия пришла во Вьетнам и сказала: «Мы с вами в данном вопросе», — это также сигнал Китаю: Россия не следует автоматически китайскому курсу, Китаю в своей внешней политике придётся учитывать российские национальные интересы.



Дата выхода в эфир 24 июня 2024 года.