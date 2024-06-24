ABC News: авианосец США прибыл в Южную Корею в ответ на визит Путина в Пхеньян

Военный корабль ВМФ США «Теодор Рузвельт» прибыл в Южную Корею всего через несколько дней после визита Владимира Путина в Пхеньян, сообщает АВС. Ожидается, что авианосец примет участие в учениях с Южной Кореей и Японией перед лицом растущей военной угрозы в регионе.

ВЕДУЩАЯ: Прибытие американского авианосца «Теодор Рузвельт» в Южную Корею. Атомный авианосец достиг порта всего через несколько дней после предупреждения президента России Путина о вооружении Северной Кореи.

Корреспондент АВС Брит Клинтон находится в Гонконге и расскажет об этом подробнее. Доброе утро, Брит.

БРИТ КЛИНТОН, корреспондент: Доброе утро, Рианна. Да, военный корабль «Рузвельт» прибыл в Пусан для участия в заранее запланированных учениях с Южной Кореей и Японией. Страны, похоже, действительно наращивают военную подготовку перед лицом растущей угрозы со стороны Северной Кореи.





Теперь президент России Владимир Путин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне и договорился, что они будут помогать друг другу в случае агрессии.





Запланированная остановка «Рузвельта» в Пусане состоялась через семь месяцев после аналогичного захода в порт другого авианосца США. Подготока к американским военным учениям с Южной Кореей и Японией «Freedom Edge» («край свободы» — ИноТВ) шла давно, но это ещё один показатель растущего сотрудничества между этими странами.





Сеул и Токио всё более охотно откладывают свои разногласия в сторону, чтобы противостоять угрозам в регионе, включая напористый Китай и растущий военный арсенал Северной Кореи. Военные Южной Кореи заявили, что прибытие «Рузвельта» демонстрирует сильную оборонительную позицию этих союзников и твёрдую готовность реагировать на растущие угрозы со стороны Северной Кореи.

Сеул также вызвал посла России, чтобы выразить протест против этого оборонного соглашения с Северной Кореей. Также Южная Корея предупредила, что может рассмотреть возможность отправки оружия на Украину, чтобы помочь защитить её от российского вмешательства.





Теперь про роскошную поездку Путина в Северную Корею. Ким Чен Ын заявил о своей полной поддержке и солидарности со специальной военной операцией России на Украине, а Путин поблагодарил Кима за неизменную поддержку. Джио?

ВЕДУЩИЙ: Действительно, растущая напряжённость. Хорошо, Брит, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 23 июня 2024 года.