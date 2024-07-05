Welt: саммит ШОС показал, что у России есть партнёры, помогающие ей обойти санкции Запада

Саммит ШОС в Казахстане крайне важен для Владимира Путина, уверен корреспондент Welt Кристоф Ваннер. Он показывает, что Россия не изолирована на международной арене: в евразийском регионе есть достаточно влиятельных стран, которые поддерживают с ней хорошие партнёрские отношения и помогают обойти западные санкции.

Обратимся к нашему корреспонденту Кристофу Ваннеру в Москве. Кристоф, в Казахстане в рамках Шанхайской конференции Путин и Си встретились с турецким президентом Эрдоганом. Почему этот формат действительно так важен для главы Кремля?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Шанхайская организация сотрудничества — это важный инструмент для военного и экономического сотрудничества в евразийском регионе. И для Путина это в полной мере игра на своём поле, потому что тут принимают участие, по сути, только те страны, которые настроены в отношении России как минимум нейтрально или которые поддерживают с Россией хорошие партнёрские отношения.

Здесь Путин может показать, что он не изолирован на международной арене — это крайне важно для Кремля. И эти страны — в первую очередь, Китай, а также, вероятно, Индия — относятся к числу крупнейших обходчиков санкций, которые помогают России обойти санкции Запада по всем правилам искусства. И это также очень важно для Путина.

Кроме того, на встрече присутствовал и Эрдоган, а Турция — это также страна, которая помогает России обходить санкции Запада. Поэтому эта встреча, этот саммит в Казахстане имеет для Путина огромнейшее значение.

Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.