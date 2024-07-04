WION Оригинал

WION: Беларусь официально вступила в ШОС

Материал представлен в переводе ИноТВ
Беларусь стала десятым членом ШОС после того, как все государства-члены подписали и ратифицировали соглашение о вступлении страны в организацию, сообщает корреспондент телеканала WION из Астаны. Кроме того, в рамках Астанинской декларации подписано ряд программ резолюций и программ.
Произошли две вещи, о которых мы знаем наверняка. Во-первых, все государства-члены подписали и ратифицировали соглашение о вступлении Беларуси в ШОС. Это означает, что Беларусь теперь официально является десятым членом организации. 
 
Вторая рамочная программа, которая была подписана, направлена на защиту окружающей среды во всех странах-членах и также была подписана совместно. Что мы также знаем, так это то, что сейчас, когда я разговариваю с вами, подписывается Астанинская декларация, и после чего будет сделан перерыв. 
 
Частью Астанинской декларации являются 20 резолюций, в которых также говорится о создании инвестиционного фонда ШОС и о торговле в национальных валютах, если не в общих валютах. 
 
Именно это и делается, все главы делегаций закончили свою часть выступлений, и, пока я разговариваю с вами, в настоящее время идёт подписание Астанинской декларации. 
 

Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.  

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
WION Индия Азия
теги
Белоруссия Казахстан резолюция саммит ШОС
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров