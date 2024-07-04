WION: Беларусь официально вступила в ШОС
Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.
Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.
Турецкая федерация футбола (TFF) опровергла информацию о том, что УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции Мериха Демирала на два матча Евро.
В Карачаево-Черкессии ввели временный запрет на ношение никабов.
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал, что мэр Астаны проявил заинтересованность в финансировании фигуристки Софьи Самоделкиной.
Солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева госпитализировали перед концертом в Светлогорске, сообщил организатор мероприятия.
Россиянка Алина Шевченко завоевала золотую медаль на первенстве Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.
В Оболонском районе Киева произошёл пожар на складских помещениях.
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг Уимблдона.
Американская команда «Формулы-1» Haas должна вернуть гоночный болид российской компании «Уралкалий» по решению арбитража.
Истребитель Typhoon коалиции во главе с США опасно сблизился с российским самолётом Ан-30 в небе над провинцией Хомс в Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Попов.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что циклон придёт в Москву и Московскую область в районе полудня 5 июля.
Израильский военный погиб в результате массированного ракетного обстрела со стороны Ливана.
В рамках поправок к закону об иностранцах власти Финляндии с 1 сентября ужесточают правила въезда в страну.
Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова прокомментировала утверждения о вреде запивания еды.
Защитник сборной Турции Мерих Демирал будет дисквалифицирован УЕФА на два матча чемпионата Европы — 2024.
В ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 июля Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под плейлист, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.
Пожарные ликвидировали открытое горение на улице Грузинский Вал в Москве.
Площадь возгорания на улице Грузинский Вал в Москве достигла 600 кв. м.
Серб Милош Красич сыграл за московский ЦСКА в матче Братского кубка с ОФК Белград.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении работ по благоустройству улицы Академика Королёва.
ПВО в Севастополе не сработала во время воздушных тревог — противник запускал ложные ракеты, заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
Хозяйственная постройка горит в Москве на площади 150 кв. м.
Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо, ранее выступавший за ЦСКА, надеется, что сборную России скоро вернут на международную арену.
В Москве увеличат количество бесплатных автобусов в рамках проекта «Музеи — детям», заявил мэр столицы Сергей Собянин.
YouTube заблокировал канал российской певицы Полины Гагариной.
Израильские власти как никогда близки к соглашению с ХАМАС об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждениях административного здания в регионе.
Российская фигуристка Елена Радионова высказалась о возможном возвращении Александры Трусовой в спорт.
Ирина Найдина, клинический психолог, основатель Mindful Relationship Coaching, рассказала, почему дети могут постоянно просить подарки.
В новом учебном году в 28 школах Казани появится 57 психолого-педагогических классов.
Украинские войска испытывают критическую нехватку систем ПВО и артиллерийских снарядов.
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в третий круг Уимблдона.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели одного мирного жителя и о ранении ещё трёх человек в результате обстрелов ВСУ.
В Москве на площадке в «Лужниках» 6 июля состоится танцевальный фестиваль в формате K-pop random dance.
Кандидат медицинских наук, заведующая отделением гастроэнтерологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Екатерина Цимбалова дала рекомендации по правильному питанию в жару.
Руководитель Карьерной академии образовательной компании MAXIMUM Education Дарья Сатикова рассказала, как действовать, если появилось желание поменять вуз.
Заведующая отделением, врач-терапевт клиники «Будь здоров» на Сретенке Александра Зыкова рассказала, что жара выше +26 °С увеличивает вероятность сердечно-сосудистых осложнений.
Финал Всероссийского конкурса «Мастер года» пройдёт в Тюмени с 28 сентября по 2 октября.
Более 10 тыс. московских школьников решили улучшить свой результат ЕГЭ, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В ГУ МЧС России по Курганской области предупредили о дожде, грозе и граде 5 июля.
В Департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о рекордном количестве стобалльников среди выпускников школ.
В Гидрометцентре Челябинской области заявили о продлении режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до 5 июля.
В Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) подтвердили, что в США начали расследование по делу о положительных допинг-пробах китайских пловцов.
В СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство трёхлетнего мальчика.
Контроль за соблюдением мер безопасности на водных объектах усилили в Твери.
В Екатеринбурге самокатчик сбил 72-летнюю женщину, после чего скрылся с места ДТП.
Портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения.
Россия готова начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности, заявил российский президент Владимир Путин.
Генеральный директор и ведущий бизнес-тренер компании «Лаборатория гостеприимства» Галина Анохина рассказала, как оценить уровень сервиса в ресторане.
YouTube заблокировал канал российского певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.
Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова рассказала об алгоритмах действий телефонных мошенников.