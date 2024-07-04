WION: Беларусь официально вступила в ШОС

Беларусь стала десятым членом ШОС после того, как все государства-члены подписали и ратифицировали соглашение о вступлении страны в организацию, сообщает корреспондент телеканала WION из Астаны. Кроме того, в рамках Астанинской декларации подписано ряд программ резолюций и программ.

Произошли две вещи, о которых мы знаем наверняка. Во-первых, все государства-члены подписали и ратифицировали соглашение о вступлении Беларуси в ШОС. Это означает, что Беларусь теперь официально является десятым членом организации.

Вторая рамочная программа, которая была подписана, направлена на защиту окружающей среды во всех странах-членах и также была подписана совместно. Что мы также знаем, так это то, что сейчас, когда я разговариваю с вами, подписывается Астанинская декларация, и после чего будет сделан перерыв.

Частью Астанинской декларации являются 20 резолюций, в которых также говорится о создании инвестиционного фонда ШОС и о торговле в национальных валютах, если не в общих валютах.

Именно это и делается, все главы делегаций закончили свою часть выступлений, и, пока я разговариваю с вами, в настоящее время идёт подписание Астанинской декларации.

Дата выхода в эфир 04 июля 2024 года.