Немецкий политолог: Европе грозит гибель, если всё останется так, как есть
Положение президента США Джо Байдена шатко. Во Франции президент Эммануэль Макрон допустил просчёт, назначив новые выборы. Националисты и правые популисты у власти в Вашингтоне и Париже — ужас для Европы, для Украины и для Германии, предостерегает политолог и эксперт по внешней политике Даниэла Шварцер в интервью ZDF.
По её словам, необходимо понять причины, по которым многие люди поддерживают партии, выступающие за авторитарные и ксенофобские позиции, сотрудничающие с Россией и стремящиеся ослабить ЕС, несмотря на то, что Москва участвует в украинском конфликте и подрывает европейский порядок безопасности.
Опросы показывают, что многие из тех, кто голосовал за Национальное объединение во Франции или за АдГ в Германии, испытывают чувство разобщённости. Во Франции многие избиратели в сельских районах также обеспокоены отсутствием транспортной инфраструктуры и закрытием школ или общественных учреждений в небольших населённых пунктах. Поэтому Европе необходимо и дальше развивать демократию, чтобы укрепить чувство участия и справедливости, особенно в период реформ и перемен.
Если Франция не справится с ролью конструктивного партнёра, ответственность Германии возрастёт. С точки зрения Брюсселя, переговоры с Берлином в последние годы часто были трудными, в том числе из-за различий в позициях правящей коалиции Германии, и крупные инициативы так и не были реализованы. Однако сейчас Европа переживает исторический переломный момент. «Евросоюз, как выразился Макрон, действительно может погибнуть. Если всё останется как есть, он не сможет выжить», — предостерегает Шварцер.
В случае с Китаем и США Европа имеет дело с двумя крупными игроками, которые одновременно являются и конкурентами, и партнёрами. В Китае государство играет очень сильную роль, и Европа испытывает на себе конкурентное давление китайских товаров. США также проводят очень активную промышленную политику, и хотя они являются партнёром Европы по НАТО, сотрудничество по многим экономическим вопросам, связанным с безопасностью, развито недостаточно.
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