Guardian: председательство Венгрии в Совете ЕС нервирует европейских дипломатов
1 июля под слегка изменённым лозунгом Трампа «Вернём Европе былое величие» Венгрия возглавит Совет министров ЕС. В результате правительство Виктора Орбана окажется не только в центре дипломатического внимания, но и будет определять повестку дня блока на оставшуюся часть года, пишет The Guardian.
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