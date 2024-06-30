Guardian: председательство Венгрии в Совете ЕС нервирует европейских дипломатов

С начала июля Будапешт возглавит Совет министров ЕС. В блоке с настороженностью относятся к председательству правительства Виктора Орбана, поскольку оно неоднократно срывало военную помощь Киеву и способствовало ослаблению антироссийских санкций, пишет The Guardian.

1 июля под слегка изменённым лозунгом Трампа «Вернём Европе былое величие» Венгрия возглавит Совет министров ЕС. В результате правительство Виктора Орбана окажется не только в центре дипломатического внимания, но и будет определять повестку дня блока на оставшуюся часть года, пишет The Guardian.

Европейские дипломаты относятся пессимистично к шестимесячному пребыванию Венгрии во главе организации. Страна, долгое время мешавшая решениям Брюсселя, стала ещё более трудным партнёром с началом украинского конфликта, блокируя или затягивая решения по содействию Киеву, отмечает издание.

Представители ЕС негодовали, когда Будапешт заблокировал выделение €6,6 млрд военной помощи Украине через Европейский фонд мира. Орбан также затянул переговоры о вступлении Киева в блок, а также добился ослабления санкций против Москвы, утверждается в статье.

Вместе с тем дипломаты надеются, что Орбан не сможет «нанести значительный ущерб». Ведь львиная доля президентства его страны в совете совпадает с периодом «междуцарствия», то есть до вступления в должность следующего состава Еврокомиссии — инициатора и исполнителя законов ЕС, поясняет The Guardian.