На предстоящем саммите НАТО, как ожидается, будет составлен план принятия Украины в альянс, но это очередной бессмысленный шаг, заявляет подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью радиоведущему 55KRC Брайану Томасу. Дэвис возмущён тем, что Киев продолжают кормить несбыточными обещаниями, которые только мешают мирному урегулированию.

БРАЙАН ТОМАС, радиоведущий: Поговорим о саммите НАТО, который состоится через пару недель. Чего мы попытаемся добиться на саммите НАТО, Дэниел Дэвис?



ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Если послушать некоторые наши заявления, мы собираемся обозначить путь и план по срокам вступления Украины в НАТО. И я, вот хоть убейте, не пойму, о чём мы думаем. Потому что, согласно собственным документам НАТО, его собственным требованиям для принятия в альянс новых членов, Украина не подходит и не будет подходить в обозримом будущем. Надо урегулировать внутренние конфликты, а у них есть что-то такое в Донбассе, и внешние конфликты — а у них есть кое-что такое с Россией, может быть, вы слышали. Но это большая проблема. А мы просто закрываем на это глаза.



А тут ещё Дональд Трамп приблизительно неделю назад заявил, и Найджел Фарадж тоже заявил, что боевые действия и начались-то из-за расширения НАТО — из-за провокации, про которую Россия говорила 15 лет. Я писал об этом ранее, в 2022 году. Вот как долго это продолжалось. Так зачем же нам сейчас, зная о том, что произошло, заявлять, что мы продолжим этого добиваться? Ведь это же помешает урегулированию конфликта и будет ещё больше мотивировать Россию продолжать (боевые действия. — ИноТВ) до военной победы? Я не вижу, в чём наша выгода. Правда, не вижу.



БРАЙАН ТОМАС: У меня такое впечатление, что выгода заключается в создании условий для третьей мировой войны. Если сегодня по щелчку пальцев… Будем рассуждать гипотетически, Дэниел Дэвис. Если сегодня они сделают объявление, достигнут согласия и Украина станет членом НАТО, разве тот факт, что у неё прямой вооружённый конфликт с Россией, не обяжет страны НАТО встать на её защиту и вмешаться в войну?



ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Совершенно верно. Это связано с пятой статьёй (Устава НАТО. — ИноТВ). Поэтому такого никогда не произойдёт. И вот что меня возмущает: мы продолжаем обещать это Украине, предпринимаем маленькие шажки в этом направлении, но мы знаем… Надо ведь, чтобы все 32 страны-участницы единогласно проголосовали за это. И я вам гарантирую, по меньшей мере Словакия и Венгрия никогда за это не проголосуют. Да и большинство стран, даже Франция, даже Германия — они никогда не проголосуют за вступление Украины (в НАТО. — ИноТВ), если это будет значить, что их страна должна действовать в соответствии с пятой статьёй.



Зачем же продолжать идти по этому пути, когда вы знаете, что не пойдёте до конца? Это лишь затягивает войну, погибает больше украинцев, а мы все, как вы отметили, рискуем получить новый виток конфликта.



Дата выхода в эфир 25 июня 2024 года.