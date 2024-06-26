США своими действиями, направленными против России, отталкивают от себя союзников и заставляют Россию принимать ответные шаги, пишет в своей статье для Asia Times обозреватель Дэвид Голдман. Одним из таких шагов Голдман называет визит Владимира Путина в КНДР, который по его словам, «может нанести ущерб Западу тем, что может стать фактором давления с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет».

Американский истеблишмент сейчас испытывает двойное унижение: он спровоцировал конфликт с Россией на Украине, а затем проиграл его, пишет обозреватель Asia Times Дэвид Голдман.

Как отмечает в своей статье Голдман, в администрации президента Джо Байдена знали, как отреагирует Россия на планы расширения НАТО на восток — Москва подробно и обстоятельно объясняла свою реакцию. Однако США увидели в этом возможность затянуть Россию в конфликт и подавить её санкциями. В Вашингтоне прямо говорили, что рассчитывают, что введённые экономические меры вскоре не позволят России войти и в число 20 крупнейших экономик. Эти расчёты не оправдались — по данным Всемирного банка, в 2023 году Россия обогнала Японию и заняла четвертое место в мировом экономическом рейтинге.

При этом просчёты относительно России не только не принесут США успеха, на который они надеялись, но и унизят страну. «Катастрофа на Украине может подорвать американскую гегемонию больше, чем «вечные войны» в Афганистане и Ираке. Союзники Америки (или те, кто вскоре станут бывшими союзниками) не питают иллюзий на этот счёт», — пишет обозреватель.

Более того, он уверен, что все дальнейшие американские шаги лишь ещё больше усугубляют положение страны. Так, не сумев изолировать, а тем более победить, Россию, американский истеблишмент призывает к «отчаянным мерам», разрешая Украине наносить удары западным оружием по целям на территории России.

В ответ на это президент Владимир Путин был вынужден нанести удар по Западу, совершив визит в в КНДР, где подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. «Путин открыл геополитический фланг, который может нанести ущерб Западу тем, что станет фактором давления с целью заставить его признать российскими территориальные приобретения на Украине, а также украинский нейтралитет», — подытожил Голдман.