New York Times: Рютте предстоит поддерживать сплочённость НАТО в тяжёлых условиях
Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга 1 октября, в сложное для НАТО время в условиях конфликта на Украине и в разгар напряжённой гонки за президентское кресло в США, которая может привести к возвращению к власти Дональда Трампа, пренебрежительно относящегося к альянсу, пишет The New York Times.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, Рютте сказал европейцам, чтобы они «перестали стонать, ныть и ворчать по поводу Трампа», а вместо этого действовали в своих собственных интересах, укрепляя свои вооружённые силы и производя больше боеприпасов для Украины. Американцы определят следующего президента, сказал Рютте. «Я не американец, я не могу голосовать в США. Мы должны работать с тем, кто будет на танцполе», — добавил он.
Рютте был фаворитом крупнейших стран НАТО, но ему нужно было единодушие. На прошлой неделе он, по сути, получил должность генерального секретаря, когда согласился соблюдать компромисс, выработанный между Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Рютте заверил Орбана, что Украина должна вести переговоры с Москвой, что ни один венгерский военный не будет участвовать в миссиях НАТО по поддержке Украины, и никакие венгерские средства не будут использоваться для их поддержки.
В сентябре 2022 года, через семь месяцев после начала российской спецоперации на Украине, Рютте сказал в ООН о Путине: «Он не остановится на Украине, если мы не остановим его сейчас. Эта война больше, чем сама Украина. Речь идёт о поддержании международного правопорядка».
Известный в Нидерландах как «тефлоновый Марк» за свою способность находить компромиссы и избегать трудностей, он сможет проверить свои навыки в новой роли, особенно учитывая, что работа генерального секретаря НАТО заключается не столько в руководстве большим и разнообразным альянсом, сколько в поддержании его единства.
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