В должности генерального секретаря НАТО перед Марком Рютте, оставшимся на неё единственным претендентом, ждёт больше количество вызовов, в том числе повышение расходов на оборону и поддержка военных усилий Украины. Как отмечает Spectator, навыков и характера Рютте может оказаться недостаточно для того, чтобы руководить альянсом в столь непростое время.

Роль генерального секретаря НАТО чрезвычайно сложна и многогранна, особенно сейчас, когда Североатлантический альянс сталкивается с большим количеством вызовов, среди которых поддержка военных усилий Украины и стремлений страны вступить в ЕС, а также повышение расходов на оборону странами альянса, пишет Spectator.

С 1 октября 2024 года этими вызовами придётся управлять премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который остался единственным претендентом после того, как президент Румынии Клаус Йоханнес снял свою кандидатуру. Издание называет Рютте дружелюбным, с почти маниакальной тягой к рутине политиком, отличительными чертами которого является гибкость, умение прислушиваться к советам, но отсутствие какого-либо видения или общей стратегии.

Как отмечает Spectator, всего этого может быть недостаточно для того, чтобы «спасти НАТО», которому нужен «красноречивый, динамичный лидер с чётким видением на ближайшие пять-десять лет, тот, кто может определить цель и затем проложить надёжный маршрут для её достижения».

Spectator приводит в пример одних из наиболее острых вопросов, стоящих перед новым генеральным секретарем, расходы на оборону. С 2006 года было принято решение о том, что государства- члены НАТО должны тратить на оборону не менее 2% своего ВВП, и это требование было подтверждено в 2014 году.

Тогда только три страны выполняли поставленную задачу. Ожидается, что в этом году 23 страны наконец выполнят свои обязательства, и останутся девять стран, которые этого не сделают. Но это будет первый с 1990-х годов год, когда Нидерланды будут тратить на оборону более 2%, учитывая, что Рютте занимает пост премьер-министра с 2010 года.