Марк Рютте заручился поддержкой всех союзников по НАТО, чтобы сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря альянса, пишет Politico. Даже для опытного политика новая должность будет непростой: ему предстоит столкнуться как минимум с пятью серьёзными проблемами, среди которых возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом, необходимость убедить союзников тратить больше средств на оборону и противодействие ультраправым партиям, симпатизирующим Путину.

Марк Рютте заручился поддержкой всех 32 союзников по НАТО, чтобы стать следующим генеральным секретарём альянса, сообщает Politico. Занимающий этот пост Йенс Столтенберг должен уйти в отставку к 1 октября. Однако даже для опытного политика новый пост не будет лёгкой прогулкой. Ему предстоит столкнуться с пятью сложными темами.

Во-первых, это возможное возвращение Дональда Трампа. Переизбрание Трампа почти наверняка сорвёт план НАТО по подготовке Украины к будущему членству в альянсе, включая усилия по завершению перевода украинских вооружённых сил, изначально построенных по советскому образцу, на западные рельсы.

Как только Рютте вступит в должность, Украина обратится к нему за помощью в преддверии зимы. Страны НАТО борются за отправку — или, как в случае со страной Рютте, за строительство систем ПВО. Но у Европы их не так много, в США развитие затормозил Конгресс, а страны по соседству с Россией не очень-то хотят отказываться от своих воздушных щитов в это опасное время.

Также новому генсеку НАТО придётся заставить страны альянса раскошелиться, потому что далеко не все уже достигли целевого показателя расходов на оборону в размере 2% ВВП. Кроме того, страны, граничащие с Россией, недовольны Рютте: они были возмущены низкими расходами Нидерландов на оборону и особенно расстроены тем, что главная роль в НАТО всегда доставалась западным или северным европейцам, хотя страны восточного фланга состоят в альянсе уже четверть века. Распределение должностей внутри альянса уже давно является больным вопросом для восточных стран Европы.

Помимо этого, для сохранения НАТО Рютте придётся убеждать не только Трампа: по всей Европе расцветают скептически настроенные к альянсу и симпатизирующие Путину ультраправые партии. Поэтому одного Рютте бояться не стоит: его новая работа точно не будет скучной.