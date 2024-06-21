Politico: пять проблем не дадут Рютте заскучать на посту генсека НАТО
Марк Рютте заручился поддержкой всех 32 союзников по НАТО, чтобы стать следующим генеральным секретарём альянса, сообщает Politico. Занимающий этот пост Йенс Столтенберг должен уйти в отставку к 1 октября. Однако даже для опытного политика новый пост не будет лёгкой прогулкой. Ему предстоит столкнуться с пятью сложными темами.
Во-первых, это возможное возвращение Дональда Трампа. Переизбрание Трампа почти наверняка сорвёт план НАТО по подготовке Украины к будущему членству в альянсе, включая усилия по завершению перевода украинских вооружённых сил, изначально построенных по советскому образцу, на западные рельсы.
Как только Рютте вступит в должность, Украина обратится к нему за помощью в преддверии зимы. Страны НАТО борются за отправку — или, как в случае со страной Рютте, за строительство систем ПВО. Но у Европы их не так много, в США развитие затормозил Конгресс, а страны по соседству с Россией не очень-то хотят отказываться от своих воздушных щитов в это опасное время.
Также новому генсеку НАТО придётся заставить страны альянса раскошелиться, потому что далеко не все уже достигли целевого показателя расходов на оборону в размере 2% ВВП. Кроме того, страны, граничащие с Россией, недовольны Рютте: они были возмущены низкими расходами Нидерландов на оборону и особенно расстроены тем, что главная роль в НАТО всегда доставалась западным или северным европейцам, хотя страны восточного фланга состоят в альянсе уже четверть века. Распределение должностей внутри альянса уже давно является больным вопросом для восточных стран Европы.
Помимо этого, для сохранения НАТО Рютте придётся убеждать не только Трампа: по всей Европе расцветают скептически настроенные к альянсу и симпатизирующие Путину ультраправые партии. Поэтому одного Рютте бояться не стоит: его новая работа точно не будет скучной.