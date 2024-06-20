Bloomberg: премьер Нидерландов остался «лучшим» и единственным кандидатом на пост генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг снял свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО в пользу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, сообщает Bloomberg. Оставшийся единственным в списке претендентов, «лучший кандидат» для сотрудничества с Трампом официально заручился поддержкой всех 32 членов альянса, чтобы в октябре сменить Йенса Столтенберга.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте фактически обеспечил себе должность генерального секретаря НАТО, после того как президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг снял свою кандидатуру в пользу голландца, пишет Bloomberg.

Оставшийся единственным в списке претендентов, Рютте теперь официально заручился единодушной поддержкой всех 32 членов альянса, чтобы сменить на посту генсека Йенса Столтенберга, полномочия которого истекают в октябре.

Как отмечает издание, Рютте является «лучшим кандидатом» для сотрудничества с Дональдом Трампом в случае его возвращения в Белый дом. Ранее премьер Нидерландов заявил, что согласен с Трампом в том, что касается недостатка оборонных расходов Европы, а также подчеркнул, что готов к его возвращению и намерен «танцевать с тем, кто будет на танцполе».