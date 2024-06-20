Bloomberg: премьер Нидерландов остался «лучшим» и единственным кандидатом на пост генсека НАТО

04:14
Япония вводит санкции против 11 компаний из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана и Казахстана
Япония вводит санкции против организаций и частных лиц из России и против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против России.
04:02
Песков: отдельной встречи министров обороны России и КНДР в Пхеньяне не было
Отдельной встречи министров обороны России и КНДР на полях визита российского резидента Владимира Путина в Пхеньян не было.
03:53
Четыре человека пострадали в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА
Четыре человека пострадали в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА самолётного типа.
03:44
Politico: США разрешили удары по силам России, атакующим через границу с Украиной
США не изменили свою политику, разрешив Киеву применять американское орудие против российских войск во всех районах, граничащих с Украиной.
03:34
Отец Урсулы фон дер Ляйен помиловал нацистского преступника
Отец Урсулы фон дер Ляйен Эрнст Альбрехт помиловал в 1990 году нацистского преступника Эриха Густава Шарфеттера, приговорённого к 18 пожизненным срокам за убийства в фашистских концлагерях.
03:24
Трамп: Байден не прав, когда говорит о будущем Украины в НАТО
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил в интервью для подкаста All In, что президент США Джо Байден не прав, когда говорит о будущем Украины в НАТО.
03:16
«Росатом»: в России к 2030 году хотят создать компьютер мощностью свыше ста кубитов
Квантовый компьютер мощностью свыше 100 кубитов планируют создать в России к 2030 году.
03:03
Журналист Bild Ронцхаймер обвинил Россию в причастности к пожару на заводе Diehl
Заместитель главного редактора таблоида Bild Пауль Ронцхаймер обвинил Россию в якобы её причастности к пожару на заводе гальванических покрытий Diehl.
02:45
Массированной атаке киевского режима подверглись несколько муниципалитетов Кубани
Массированной атаке киевского режима подверглись несколько муниципалитетов Краснодарского края.
02:40
Зеленский на фоне потери генерации электроэнергии озаботился энергией Солнца
Владимир Зеленский на фоне значительной потери генерации электроэнергии на Украине в спешном порядке озаботился альтернативными вариантами, в том числе заявил, что рассчитывает на солнечный источник энергии.
02:31
Трамп считает маловероятной войну между США и Китаем
Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в интервью YouTube-каналу All-In Podcast, что война США с Китаем маловероятна.
02:06
Бастрыкин: у СК есть доказательства, что фашисты хотели истребить советский народ
Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил в интервью РИА Новости, что собранные российскими следователями доказательства подтверждают планы гитлеровского режима истребить советский народ.
01:51
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.
01:43
В «Лаборатории Касперского» заявили, что знают о решении США запретить ПО
В «Лаборатории Касперского» знают о решении Министерства торговли США запретить использование ПО на территории страны.
01:22
Handelsblatt: Шольц предлагал США тайную сделку по «Северному потоку — 2»
Нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов в 2020 году, предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда газопровода «Северный поток — 2».
01:16
Исаев: при индексации пенсий недополученная сумма не пропадёт
Недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадает, её восстановят, когда пенсионер выйдет на заслуженный отдых.
01:08
Премьер Грузии Кобахидзе пообещал не допустить украинизацию страны
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не допустят украинизации страны.
01:00
Ставших сиротами предлагают освободить от долгов при наследовании имущества
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил освободить несовершеннолетних, которые лишились родителей, от уплаты долгов при наследовании имущества. Копии пояснительной записки и законопроекта есть в распоряжении RT.
00:58
«Матч ТВ»: Ефимова выступит на Багамах, чтобы отобраться на Олимпиаду
Российская пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов, чтобы пройти отбор на Олимпийские игры в Париже.
00:50
Италия в матче с Испанией установила собственный антирекорд по ударам на Евро
Сборная Италии в матче группового этапа Евро-2024 с командой Испании установила личный антирекорд по ударам на континентальных первенствах.
00:42
Актёр Леонид Гусаров героически погиб в зоне спецоперации
В зоне проведения спецоперации погиб актёр Леонид Гусаров.
00:41
Албанец Даку извинился за оскорбительные кричалки на Евро
Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку попросил прощения у фанатов за оскорбительные кричалки.
00:35
На WorldSkills Russia подали 11 исков из-за ненадлежащего исполнения обязательств
Различные российские образовательные учреждения в текущем году подали на АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) 11 исков в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по организации профессионального обучения.
00:29
Архив ФСБ: нацисты очень активно маскировали планы внезапного нападения на СССР
Гитлеровская Германия очень активно маскировала свои планы внезапного нападения на СССР.
00:26
Саутгейт: в данный момент Англия не может играть на Евро так, как хотелось бы
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью в матче группового этапа Евро-2024 с Данией.
00:17
ВС Польши: в воздушное пространство страны залетел российский аэростат
В Оперативном командовании родов войск Польши заявили, что в воздушное пространство страны со стороны России попал «оторвавшийся шар».
00:10
Исаев: с нового года пенсия работающим пенсионерам будет индексироваться дважды
С нового года пенсия работающим пенсионерам будет индексироваться не один раз с 1 января, а дважды.
00:09
Педри сравнялся с Роналду по количеству матчей на крупных турнирах до достижения 22-летия
Педри сравнялся с Роналду по количеству матчей на крупных турнирах до достижения 22-летия.
00:03
Рютте сообщил, что после отпуска приступит к работе на посту генсека НАТО
Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил телеканалу NOS, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО.
00:01
В Херсонской области объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области.
00:01
В России призвали ввести на федеральном уровне выплату студенческого маткапитала
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести на федеральном уровне выплату студенческого материнского капитала. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.
23:58
США рассчитывают получить от Вьетнама информацию об итогах визита Путина
Вашингтон рассчитывает получить от Ханоя информацию об итогах визита президента России Владимира Путина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
23:56
Испания вышла в плей-офф чемпионата Европы-2024
Сборная Испании стала вторым участником стадии плей-офф чемпионата Европы по футболу.
23:55
Испания с минимальным счётом обыграла Италию на Евро-2024
Сборная Испании победила команду Италии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
23:44
В Херсонской области заявили, что силы ПВО сбили над Геническом беспилотник ВСУ
Российская система ПВО сбила БПЛА ВС Украины над Геническом.
23:39
RMC Sport: Мбаппе не разрешат сыграть на Евро в маске с французским триколором
Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе не разрешат сыграть на чемпионате Европы в маске с флагом страны.
23:32
Задержаны гендиректор и административный директор АНО WorldSkills Russia
Генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов и административный директор организации Данир Мухаметзянов задержаны по подозрению в мошенничестве.
23:25
«Спартак» и «Динамо» сыграют друг с другом в первом туре группового этапа Кубка России
Российский футбольный союз опубликовал календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
23:22
В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы
Взрывы прозвучали в подконтрольном киевским властям Херсоне.
23:11
РПЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25
Российская премьер-лига (РПЛ) представила календарь соревнований на сезон-2024/25.
23:09
Администрация Мелитополя: ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над городом
Система ПВО сбила четыре ракеты ВС Украины над Мелитополем Запорожской области.
22:58
Работающим пенсионерам не возместят выплаты за время приостановки индексации
Работающим пенсионерам не возместят выплаты, которые они недополучили в результате приостановки индексации в 2016 году.
22:55
Metaratings: Тикнизян отказал «Зениту» и завершил переговоры
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян принял решение завершить переговоры с «Зенитом».
22:41
УЕФА начал расследование в отношении Федерации футбола Албании и Даку
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении Федерации футбола Албании и нападающего Мирлинда Даку из-за оскорбительной кричалки.
22:35
Рахмон подписал закон, запрещающий ношение «чуждой» для культуры Таджикистана одежды
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, запрещающий ношение «чуждой» для культуры страны одежды.
22:24
JDD: военные из США будут следить за порядком во время Олимпиады в Париже
Около 40 иностранных армий и полицейских будут следить за порядком во время Олимпийских игр в Париже.
22:22
«Зеркало недели»: в Харькове прозвучал взрыв
В Харькове на Украине произошёл взрыв.
22:19
МВД Украины объявило в розыск российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов
Российских бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов объявили в розыск на Украине.
22:10
На групповом этапе Евро-2024 было забито больше голов из-за пределов штрафной, чем за весь ЧМ-2022
На чемпионате Европы — 2024 было забито 13 голов из-за пределов штрафной.
22:09
Путин: обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии
Российский лидер Владимир Путин заявил, что обстрел Белгорода дальнобойным оружием — акт агрессии.