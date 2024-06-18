Bloomberg: Венгрия согласилась поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

08:30
«Ъ»: силовики провели обыски по делу о хищениях в сфере ликвидации шахт
Силовики провели многочисленные обыски по делу о хищениях в сфере ликвидации нерентабельных шахт России, следственные мероприятия прошли как в Москве, так и в ряде других регионов, сообщает газета «Коммерсантъ».
08:23
Волков: испугался, когда Чимаев сказал, что доберётся до меня
Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал о своей реакции на слова бойца Хамзата Чимаева, выступающего в среднем весе.
08:20
Глава МИД Мали назвал важным партнёрство с «Росатомом»
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп рассказал, что стратегическое партнёрство с «Росатомом» по вопросам энергетики является важным для страны.
08:15
Марочко: ВСУ стали избавляться от тел погибших сослуживцев, сбрасывая их в реку
Украинские военнослужащие на Сватовско-Кременском участке в зоне спецоперации стали избавляться от трупов погибших сослуживцев, сбрасывая их в реку.
08:10
Корнеев: Роналду правильно питается и правильно тренируется
Российский тренер Игорь Корнеев отметил форму 39-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче с командой Чехией на чемпионате Европы.
08:05
Октокоптер ВСУ атаковал домовладение в посёлке Тёткино Курской области
Украинский октокоптер атаковал домовладение в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
07:57
Путин отметил, что впечатлён преображением Пхеньяна за последние 24 года
Президент России Владимир Путин заявил, что впечатлён преображением Пхеньяна за последние 24 года.
07:53
Путин выразил надежду, что следующая встреча с лидером КНДР состоится в Москве
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новая его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдёт в Москве.
07:50
Спортивный врач — о травме Мбаппе: в такой ситуации риск оправдан
Спортивный врач Александр Резепов прокомментировал травму нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в первом матче чемпионата Европы с Австрией.
07:46
Путин назвал подвиги поколений хорошей базой для развития отношений России и КНДР
Президент России Владимир Путин назвал подвиги предшествующих поколений хорошей базой для развития отношений Москвой и Пхеньяном сегодня.
07:44
Путин: подготовлен новый документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР
Президент России Владимир Путин, начиная переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил о «новом фундаментальном документе», который ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед.
07:38
Relevo: Аррисабалага может остаться в «Реале» ещё на год в случае ухода Лунина
Голкипер Кепа Аррисабалага может продолжить выступать за мадридский «Реал».
07:36
Губерниев — о реакции Загитовой на шутку Баскова: нужно уметь держать удар
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о реакции олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на шутку ведущего премии «Муз-ТВ» Николая Баскова.
07:35
Путин: взаимодействие между Россией и КНДР основано на взаимном уважении
Президент России Владимир Путин, открывая переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе, отметил, что взаимодействие между странами основано на равноправии и взаимном уважении.
07:31
Путин: Россия ведёт борьбу с навязываемой империалистической политикой США
Российский президент Владимир Путин на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе заявил, что Россия ведёт борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США.
07:24
Путин: Россия ценит поддержку КНДР российской политики, в том числе касательно Украины
Россия ценит поддержку КНДР, которую страна оказывает российской политике, в том числе и на украинском направлении.
07:23
Кварацхелия: я определюсь со своим будущим после Евро-2024
Полузащитник сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал своё будущее после скандальных высказываний агента.
07:21
GT: визит Путина выведет отношения России и КНДР на новую высоту
Визит президента России Владимира Путина в Пхеньян выведет отношения между странами на новую высоту.
07:09
Колосков: для Смолова трансфер в «Краснодар» — удачный переход
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возвращение нападающего Фёдора Смолова в «Краснодар».
07:03
Подлодки Северного флота провели стрельбы крылатыми ракетами в Баренцевом море
Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» и «Гранит» по морской цели в Баренцевом море.
06:53
Глава МИД: Мали поддерживает БРИКС и создание многополярного мира
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил в интервью РИА Новости, что государство поддерживает идею многополярного мира и с интересом наблюдает за развитием БРИКС.
06:46
Макдэвид вышел на четвёртое место в истории НХЛ по очкам в одном плей-офф
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал четыре очка в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз».
06:44
Лидеры России и КНДР начали переговоры в Пхеньяне в составе делегаций
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций.
06:34
Аршавин: Роналду уже не лучший в Португалии, но тянет одеяло на себя
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил игру нападающего Португалии Криштиану Роналду в матче первого тура на чемпионате Европы — 2024 с Чехией.
06:34
Рябков: конференция по Украине в Швейцарии не соответствовала ожиданиям США
Уровень организации конференции по Украине в Швейцарии не соответствовал ожиданиям Вашингтона, отметил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
06:23
Макдэвид — первый действующий игрок, набравший 11 очков в финале Кубка Стэнли
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал четыре очка в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз».
06:22
Возгорание резервуара с нефтепродуктами локализовано в Ростовской области
В Ростовской области локализовано возгорание резервуара с нефтепродуктами на площади 3,2 тыс. кв. м.
06:14
Четыре очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» вернуться в серию в финале Кубка Стэнли
«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
06:13
Церемония официальной встречи лидеров России и КНДР началась в Пхеньяне
Церемония официальной встречи лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына началась в Пхеньяне.
06:09
«Ъ»: Счётная палата оштрафовала «Почту России» на 100 млн рублей
Мировой судья в Хорошевском районе Москвы оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей.
06:02
Более 40 паломников из Иордании и 35 из Туниса умерли во время хаджа в Мекке
Более 40 паломников из Иордании и 35 из Туниса умерли из-за очень жаркой погоды во время совершения ежегодного паломничества в Саудовскую Аравию.
05:41
РИА Новости: суд приговорил Блэка к трём годам и девяти месяцам колонии общего режима
Суд во Владивостоке приговорил американского солдата Блэка к трём годам и девяти месяцам колонии общего режима по делу об угрозе убийством и краже.
05:35
Рябков: Россия не видит смысла в «последующих сходках» по Украине в нынешних условиях
Российская сторона не видит смысла участвовать во второй конференции по Украине в Швейцарии и «последующих сходках а-ля Бюргеншток» в нынешних условиях «антироссийского угара» Запада.
05:23
В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли четыре человека
Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения легковой машины с грузовиком на федеральной автодороге в Красноярском крае.
05:14
Онищенко: уколы ботокса — это тот же токсин, что вызывает и болезнь ботулизм
Уколы ботокса являются тем же токсином, что вызывает и болезнь ботулизм, только в малых дозах, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
05:08
Снайперы-морпехи сорвали несколько ротаций ВСУ под Урожайным в ДНР
Снайперы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали несколько ротаций ВСУ в районе села Урожайное в ДНР.
05:05
Штурмовики Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».
04:51
Пентагон: США одобрили продажу Тайваню ракет на $60 миллионов
Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню ракет на $60 млн.
04:47
Угроза атаки БПЛА снята на территории Курской области
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов снята на территории Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
04:36
ТАСС: российские конструкторы повысили защищённость и пожаробезопасность танков Т-72Б
Российские конструкторы при помощи элементов модульной и динамической защиты повысили всеракурсность защиты и противокумулятивную стойкость танков Т-72Б.
04:25
Рябков: понижение дипотношений с США может быть ответом на конфискацию российских активов
Москва не исключает, что уровень дипломатических отношений с Вашингтоном может быть понижен в ответ на конфискацию российских активов.
04:12
«Общественное»: во Львове прогремели взрывы
Взрывы прогремели во Львове на Украине.
04:07
Обвинение запросило почти пять лет колонии-поселения для американца Блэка
Обвинение просит суд во Владивостоке приговорить американского солдата Гордона Блэка к четырём годам и восьми месяцам колонии-поселения.
04:03
Гинцбург: новую вакцину от туберкулёза испытают на добровольцах в конце 2025 года
Новая вакцина от туберкулёза будет испытана на добровольцах в конце следующего года, в 2026 году планируется подать документы на её регистрацию в Минздрав.
03:55
Иноагента Илью Яшина перевели из ШИЗО в помещение камерного типа
Бывшего столичного мундепа Илью Яшина*, осуждённого за фейки об армии, перевели из штрафного изолятора в помещение камерного типа (ПКТ).
03:46
AFP: в Нджамене загорелся крупнейший в Чаде склад боеприпасов
Крупнейший склад боеприпасов загорелся в столице Чада Нджамене.
03:38
Рябков: Россия ждёт ответа от США на свои предложения по обмену заключёнными
Москва ждёт от Вашингтона ответа на свои предложения по вопросу возможного обмена заключёнными.
03:28
Британский политик Фарадж: СВО будет продолжаться, пока Запад финансирует Киев
Россия может продолжать спецоперацию на Украине бесконечно, если западные союзники Киева не прекратят оказывать ему финансовую поддержку.
03:11
Япония сократила в мае импорт СПГ из России на 40,5%
Япония в мае сократила объёмы импорта сжиженного природного газа из России на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
03:07
Замглавы МИД Рябков: Россия не будет инициировать контакты с США на СМИД АСЕАН
Россия не будет инициировать контакты с Соединёнными Штатами на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).