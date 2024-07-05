Bloomberg: ЕС предупредил Орбана — визит в Россию недопустим

09:44
Тарпищев предположил, почему Карацев и Кудерметова не получают допуск на Олимпиаду
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение касательно допусков российских теннисистов Аслана Карацева и Вероники Кудерметовой на Олимпийские игры.
09:39
Марочко: четверо украинских сотрудников военкомата убиты под Харьковом
Неизвестные атаковали в Харьковской области автомобиль с работниками украинского военкомата. По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, четыре человека погибли.
09:36
Круговой: цель — вернуться в сборную России
Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что его целью является возвращение в сборную России.
09:35
Суд отклонил жалобу Uniper на запрет вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом
Российский суд отклонил жалобу немецкого энергоконцерна Uniper на запрет вести арбитражное разбирательство с компанией «Газпром экспорт» в Стокгольме.
09:35
Собянин: в Москве появится 14 новых путепроводов
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице построят 14 новых путепроводов через железнодорожные пути.
09:35
Собянин: 30 новостроек по реновации ввели в Москве с начала года
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала текущего года под заселение по программе реновации передали 30 новых домов. Квартиры в них получили 15 тыс. человек.
09:34
Орбан: Венгрия как председатель ЕС может побудить стороны к началу переговоров
Председательство Венгрии в Европейском союзе не даёт ей мандата на переговоры по украинскому конфликту, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры, сообщил премьер страны Виктор Орбан.
09:28
Канцелярия Эрдогана заявила, что информации о его встрече с Асадом в России нет
В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о его планах провести встречу с сирийскими лидером Башаром Асадом в сентябре в России.
09:27
Де ла Фуэнте: Испания и Германия — два гиганта европейского футбола, это мог быть финал Евро
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о матче с Германией в 1/4 финала чемпионата Европы.
09:22
Лиз Трасс потеряла место в парламенте Британии по итогам выборов в стране
Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс потеряла место в парламенте по итогам выборов в стране.
09:16
Фомин считает положительным решение РФС продлить контракт с Карпиным
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал решение РФС продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
09:15
Гид туристической группы пропал в Камчатском крае при сплаве по реке
Рафт с туристами перевернулся на реке Быстрой в Камчатском крае, один человек пропал.
09:12
«Ъ»: в Россию стали чаще завозить вина из Белоруссии
Российские дистрибьюторы алкоголя увеличили закупки продукции Минского завода виноградных вин, пишет «Коммерсант».
09:09
Глава Евросовета Мишель назвал победу лейбористов в Британии исторической
Глава Евросовета Шарль Мишель назвал победу лейбористов в Британии исторической.
09:07
Касаткина — о матче с Бадосой: когда вы ровесницы, всегда получается интересная битва
Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о матче с испанкой Паулой Бадосой в третьем круге Открытого чемпионата Великобритании.
09:05
Песков: в Кремле не ведётся дискуссий на тему запрета никабов
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета никабов.
08:53
Плющенко назвал максимальный личный гонорар за участие в шоу
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своём максимальном гонораре за участие в шоу.
08:53
Беженец из Дзержинска: темнокожие наёмники стреляли по окнам жителей
В подконтрольном ВСУ Дзержинске (украинское название Торецк) в Донецкой Народной Республике темнокожие наёмники стреляли по окнам домов мирных жителей.
08:50
В Раде заявили о неготовности Зеленского к урегулированию конфликта на Украине
Депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Владимир Зеленский не готов принимать реальные меры для урегулирования конфликта на Украине.
08:44
Месси — о победе над Эквадором: знали, что это будет напряжённый и упорный матч
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над Эквадором в матче 1/4 финала Кубка Америки.
08:42
Замглавкома ВКС Семёнов заявил об уязвимости ЗРК Patriot в условиях СВО
Поставленные Украине американские зенитные ракетные комплексы Patriot в условиях специальной военной операции оказались неспособны не только прикрыть объекты, но и защитить сами себя.
08:42
ГУМЧС: угрозы распространения огня после падения обломков БПЛА под Ростовом нет
В Азовском районе Ростовской области нет угрозы распространения огня, где горит сухая растительность после падения обломков беспилотников.
08:35
В ДНР командира ВСУ приговорили к пожизненному заключению за массовый расстрел гражданских
Верховный суд ДНР приговорил командира разведывательного отделения 36-й отдельной бригады ВСУ Мирослава Черномора к пожизненному заключению за приказ об убийстве четырёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
08:33
Лебедев: в Сумской области нанесён удар по месту запуска беспилотников ВСУ
Российские военные нанесли удар по авиаремонтному заводу в городе Конотопе в Сумской области на Украине. Там находился цех по изготовлению украинских БПЛА и центр запуска.
08:33
Мбаппе: Роналду — легенда футбола, но сборная Франции надеется на победу
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.
08:27
Под Пензой ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными материалами
Открытое горение ликвидировано на складе с лакокрасочными материалами в Пензенской области.
08:25
Задолженность Украины перед МВФ выросла до $13,8 млрд
Задолженность Украины перед Международным валютным фондом после получения нового кредитного транша выросла до $13,8 млрд.
08:23
Подполье: курируемый британцами центр подготовки диверсантов уничтожен в Одессе
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по центру подготовки диверсантов-подводников ВСУ в Одесской области, где работали британские инструкторы.
08:20
Fox Sports: Давила близок к уходу из ЦСКА
Нападающий ЦСКА Виктор Давила может покинуть армейский клуб в летнее трансферное окно.
08:16
ВСУ обстреляли сослуживцев, бежавших с позиций после боёв под Стельмаховкой
Подразделения ВС Украины открыли миномётный огонь по сослуживцам, которые бежали со своих позиций в районе населённого пункта Стельмаховка в ЛНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
08:13
В «Детройте» прокомментировали подписание контракта с Тарасенко
Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман высказался о подписании контракта с российским нападающим Владимиром Тарасенко.
08:03
Аргентина обыграла Эквадор по пенальти и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины нанесла поражение команде Эквадора в матче 1/4 финала Кубка Америки.
07:57
Губернатор: шестилетняя девочка погибла в результате налёта БПЛА в Приморско-Ахтарске
Шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, скончалась.
07:55
Guardian: минимум 89 мигрантов погибли после крушения лодки у берегов Мавритании
У берегов Мавритании после крушения рыбацкой лодки погибли по меньшей мере 89 мигрантов.
07:41
ФСБ обнаружила в Володарском районе ДНР заминированный схрон с оружием
Заминированный схрон с оружием обнаружили в Володарском районе ДНР.
07:22
За ночь над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями было сбито 50 БПЛА
За ночь средства ПВО сбили 50 БПЛА над территорией Кубани, Запорожской и Ростовской областей.
07:13
Сунак подтвердил, что покидает пост премьера Великобритании
Премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Риши Сунак подтвердил, что покинет пост по итогам выборов в парламент.
07:09
«Ростех»: Минобороны Индии получило 35 тысяч АК-203
Индийское Минобороны получило партию в 35 тыс. выпущенных на совместном российско-индийском предприятии автоматов Калашникова АК-203.
07:05
РИА Новости: российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса М74 американской ракеты ATACMS.
06:53
Сунак поздравил лидера Лейбористской партии с победой на выборах в парламент
Премьер-министр Великобритании, лидер правящей Консервативной партии Риши Сунак поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой на выборах в парламент.
06:41
Politico: партия Макрона заставила его исчезнуть с глаз публики
Президент Франции Эммануэль Макрон перестал появляться на публике из-за опасений его партии «Возрождение» по поводу влияния негативного образа лидера на результат парламентских выборов.
06:29
Здание музыкальной школы повреждено в Курской области из-за атаки БПЛА
В результате атаки украинской ракетой слободы Белой Беловского района Курской области было повреждено здание музыкальной школы.
06:27
ГД одобрила проект о взаимодействии с организациями через реестр воинского учёта
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учёта.
06:14
Идеолог брексита Найджел Фараж впервые избран в парламент Великобритании
Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж впервые избран в палату общин британского парламента.
06:03
NYT: хакеры получили доступ к переписке создавшей чат-бот ChatGPT компании OpenAI
Хакеры получили доступ к внутренней переписке создавшей чат-бот ChatGPT компании OpenAI и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта.
06:00
Врач Чудаков: перед дождём и грозой у некоторых людей ухудшается самочувствие
Кандидат медицинских наук семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT предупредил, что перед дождём и грозой у некоторых людей ухудшается самочувствие.
05:36
Ракетная опасность объявлена в Курской области
В Курской области объявлена ракетная опасность.
05:30
Специалист Бедеров посоветовал не использовать электросамокаты в грозу
Опрошенные RT эксперты рассказали, какие рекомендации стоит соблюдать в грозу.
05:26
Sky News: глава Минобороны Британии Шэппс потерял место в парламенте
Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс потерял место в парламенте по итогам выборов, его обошёл кандидат от лейбористов Эндрю Льюин.
05:22
РИА Новости: «Гиацинт-Б» уничтожил замаскированный бронеавтомобиль ВСУ
Расчёт пушки «Гиацинт-Б» 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированный в лесополосе бронеавтомобиль ВСУ с личным составом на Ореховском направлении в Запорожской области.