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Bloomberg: ЕС предупредил Орбана — визит в Россию недопустим

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Председательство Венгрии в Совете ЕС не даёт права премьер-министру страны Виктору Орбану вести переговоры с Владимиром Путиным от имени всего сообщества. Такое предостережение высказал глава Евросовета Шарль Мишель на фоне решения Орбана посетить Москву по пути на саммит ОТГ, передаёт Bloomberg.
Bloomberg: ЕС предупредил Орбана — визит в Россию недопустим
АР

Председатель Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал решение Виктора Орбана съездить в Россию и запретил венгерскому премьеру разговаривать с Путиным от имени ЕС, сообщает Bloomberg. Его предупреждение последовало за сообщениями о том, что Орбан планирует посетить Россию по пути в Азербайджан, где он примет участие в саммите ОТГ. 

По словам Мишеля, председательство Венгрии в Совете ЕС «не даёт ей права взаимодействовать с Россией от имени всего Евросоюза». Такое заявление политик сделал в четверг на сайте X после того, как не смог связаться с венгерскими официальными лицами.

«Если бы спрашивали мнение Мишеля, он бы посоветовал Орбану не посещать Москву», — объяснил изданию источник, близкий к председателю.

Как отмечает Bloomberg, дипломаты ЕС обеспокоены тем, что Орбан, который уже встречался с Путиным после начала конфликта на Украине, использует председательство своей страны в Совете ЕС, чтобы подорвать усилия блока по наказанию и изоляции Москвы.

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источник
Bloomberg США Северная Америка
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Венгрия визит Виктор Орбан Владимир Путин Европа ЕС переговоры премьер-министр Россия Шарль Мишель
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