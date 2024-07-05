Bloomberg: ЕС предупредил Орбана — визит в Россию недопустим

Председательство Венгрии в Совете ЕС не даёт права премьер-министру страны Виктору Орбану вести переговоры с Владимиром Путиным от имени всего сообщества. Такое предостережение высказал глава Евросовета Шарль Мишель на фоне решения Орбана посетить Москву по пути на саммит ОТГ, передаёт Bloomberg.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал решение Виктора Орбана съездить в Россию и запретил венгерскому премьеру разговаривать с Путиным от имени ЕС, сообщает Bloomberg. Его предупреждение последовало за сообщениями о том, что Орбан планирует посетить Россию по пути в Азербайджан, где он примет участие в саммите ОТГ.

По словам Мишеля, председательство Венгрии в Совете ЕС «не даёт ей права взаимодействовать с Россией от имени всего Евросоюза». Такое заявление политик сделал в четверг на сайте X после того, как не смог связаться с венгерскими официальными лицами.

«Если бы спрашивали мнение Мишеля, он бы посоветовал Орбану не посещать Москву», — объяснил изданию источник, близкий к председателю.

Как отмечает Bloomberg, дипломаты ЕС обеспокоены тем, что Орбан, который уже встречался с Путиным после начала конфликта на Украине, использует председательство своей страны в Совете ЕС, чтобы подорвать усилия блока по наказанию и изоляции Москвы.