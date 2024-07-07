Экс-советник Пентагона: у НАТО нет стратегии на Украине — оно мечется в отчаянии

У трансатлантического альянса нет никакой стратегии, считает бывший советник Пентагона Теодор Постол. В интервью Dialogue Works он говорит о некомпетентности западных лидеров: они не владеют ситуацией и просто мечутся в отчаянии. Кроме того, если Запад передаст Украине системы Patriot, России не составит труда найти и уничтожить их.

Можем ли мы понять, какова текущая официальная политика НАТО в отношении Украины? С одной стороны, как сообщает агентство Bloomberg, ходят разговоры о невозможности предоставлять Украине вооружения в течение многих лет в будущем. Зеленский, как мы видим, говорит о мирных переговорах. С другой стороны, прямо сейчас из Израиля в США переправляют восемь систем Patriot для последующей передачи их Украине. На ваш взгляд, как следует понимать эти действия НАТО?

ТЕОДОР ПОСТОЛ, экс-советник Пентагона: Прежде всего, думаю, неверно считать, что у НАТО есть какая-либо стратегия. Вскоре, где-то в начале июля, у них должен состояться саммит — седьмого числа, верно?

Да.

ТЕОДОР ПОСТОЛ: Макрон отправится на него уже как «хромая утка» (его власть уже будет серьёзно ограничена, так как большинство в парламенте, вероятнее всего, получит оппозиционная партия. — Прим. ИноТВ). А что касается Байдена, исходя из международной реакции на то, как он выступил на дебатах с Трампом, невозможно и помыслить, что он покажет там себя компетентным лидером. Думаю, люди больше всего будут силиться понять, компетентен ли он хоть в какой-то мере. Именно это во многом станет серьёзной составляющей на саммите: в личном общении с Байденом люди будут стремиться понять, насколько он владеет ситуацией.



А Олаф Шольц — вообще пустышка в том смысле... Во время выступлений он не может сказать даже каких-то прописных истин по поводу того, во что сам вовлечён. Поэтому я не просматриваю наличия у НАТО какой-либо стратегии. На мой взгляд, они мечутся и пребывают в отчаянии.

Полагаю, если упомянутые вами системы Patriot действительно передадут Украине, русские их найдут и уничтожат. Русские собрали много данных и приобрели опыт в том, что касается борьбы с Patriot. Различные способы БПЛА-атак на эти комплексы весьма эффективны, ведь если на тебя летит ударный беспилотник стоимостью всего лишь в десять тысяч долларов, способный уничтожить твой радар или пусковую установку, тебе просто необходимо пойти на перехват. Ты не можешь отмахнуться со словами: «Не стану я его сбивать». Тебе придётся запустить для этого ракету-перехватчик стоимостью в 4-5 миллионов долларов.

Обнаружив один из таких расчётов, русские тут же сделают его своей приоритетной целью. Причём вынудить отстрелять весь запас перехватчиков, добраться до него и уничтожить — не составит труда. Не представляю, как украинцы смогут этого избежать.

Хотелось бы также узнать, кто этими комплексами управляет, поскольку я не слышал, чтобы у Киева были подготовленные для таких задач кадры. Так что, когда Украина начнёт терять такие расчёты, а потерь не избежать, хотелось бы знать, кто же будет гибнуть.



Дата выхода в эфир 03 июля 2024 года.