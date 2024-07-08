CNN: Байден заявил демократам конгресса США, что не будет сниматься с выборов

Джо Байден в письме, адресованном демократам американского конгресса, заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру с президентских выборов, и призвал однопартийцев сплотиться для победы над Трампом, сообщает CNN. Между тем в статье отмечается, что вторник станет важным днём для главы Белого дома, поскольку законодатели-демократы намерены провести встречу, на которой, как ожидают некоторые, «плотина будет прорвана».

Американский президент Джо Байден в письме, адресованном демократам конгресса США, заявил, что продолжит свою борьбу за переизбрание, несмотря на растущие опасения по поводу его умственного здоровья, а также по поводу жизнеспособности его кампании, сообщает CNN.



«Я хочу, чтобы вы знали, что, несмотря на все домыслы в прессе и не только, я твёрдо намерен остаться в этой гонке, довести её до конца и победить Дональда Трампа, — написал Байден в этом письме. — Любое ослабление решимости или отсутствие ясности в отношении предстоящей задачи только на руку Трампу и вредит нам».



Президент США также добавил: «Пришло время объединиться, двигаться вперёд как единая партия и победить Дональда Трампа».



Это критически важная неделя для политического будущего Байдена, поскольку он стремится смягчить усиливающиеся последствия его катастрофических дебатов с Дональдом Трампом. Ряд высокопоставленных демократов-конгрессменов уже заявили лидеру демократического меньшинства в палате представителей Хакиму Джеффрису, что Байдену необходимо сняться с выборов.



Президент США на этой неделе намерен продолжить свою работу с законодателями-демократами, сообщил CNN представитель его предвыборного штаба. При этом вторник станет важным днём, поскольку члены Демократической партии должны провести запланированную встречу с Джеффрисом, и один из них уже заявил CNN, что, согласно его ожиданиям, «в этот день плотина будет прорвана».