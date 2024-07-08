ABC News: лидеры Демпартии призывают Байдена сняться с выборов

Ведущие демократы в конгрессе сомневаются в способности Джо Байдена победить Дональда Трампа, передаёт ABC News. Тем временем глава Белого дома продолжает предвыборные поездки по стране и обещает «не сдаваться».

А теперь — о соперничестве за Белый дом. Президент Байден возобновил предвыборные мероприятия, борясь за своё политическое выживание. Ведущие демократы в палате представителей сегодня провели важнейшее совещание по поводу его будущего. На этой встрече некоторые приватно высказали то, что пятеро других ранее заявляли публично: Байдену следует самоустраниться. Члены конгресса от обеих партий рассуждают о его способности победить экс-президента Трампа в ноябре. И мы изучаем, что говорят избиратели на местах о будущем президента.



Репортаж старшего корреспондента ABC при Белом доме Селины Уэнг.



Рост панических настроений на сегодняшней важнейшей встрече, посвящённой будущему президента Байдена. Несколько ведущих демократов из палаты представителей непублично высказались о том, что он должен самоустраниться. Источники сообщают ABC News, что конгрессмены Джерри Надлер, Адам Смит, Марк Такано и Джо Морелл заявили, что президенту Байдену следует прекратить предвыборную кампанию. Лидер (меньшинства в палате представителей. — ИноТВ) Хаким Джеффрис не озвучил свою позицию, передают источники.



Но президент Байден идёт в наступление. Стараясь спасти свою кандидатуру, он совершил предвыборную поездку в колеблющийся штат Пенсильвания.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Честное слово, я никогда не был более оптимистичным по поводу будущего Америки. При условии нашего единства. Я серьёзно.



Посетил афроамериканскую церковь в Филадельфии, а затем зашёл в избирательный штаб.



ЖЕНЩИНА: Не сдавайтесь! Я борюсь за вас!



ДЖО БАЙДЕН: Я не сдаюсь.



ЖЕНЩИНА: Никогда не сдавайтесь!



Президент держится с вызовом, он по-прежнему уверен в поддержке своей партии…



ВОПРОС: Господин президент! Демократическая партия по-прежнему поддерживает вас, сэр?



ДЖО БАЙДЕН: Да!



… даже притом что всё больше лидеров демократов теряют уверенность в нём.



Пять демократов в конгрессе теперь публично призывают президента Байдена снять свою кандидатуру. Даже ближайшие его союзники признают, что время заканчивается.



КРИС МЁРФИ, сенатор США: Я верю, что он это может, но я считаю, что это действительно решающая неделя. Я действительно считаю, что часики тикают.



А другие выражают сомнения в его способности победить Дональда Трампа.



АДАМ ШИФФ, конгрессмен США: Он должен вытирать пол Дональдом Трампом. Соперник Джо Байдена — преступник. Их шансы не должны быть даже сопоставимы. Но они сопоставимы — лишь по одной причине. По причине возраста президента.



Байден попытался исправить свой имидж в эксклюзивном интервью Джорджу Стефанопулосу из ABC.



ДЖОРДЖ СТЕФАНОПУЛОС, главный ведущий ABCNews: Если вы не снимите свою кандидатуру, и изберут Трампа, и всё, о чём вы предупреждаете, сбудется, что вы будете чувствовать в январе?



ДЖО БАЙДЕН: Я буду чувствовать, что, если я отдал все силы и знаю, что выступил так хорошо, как только мог, в этом-то весь смысл.



АДАМ ШИФФ: И этот ответ меня тоже в высшей степени беспокоит. Речь не только о том, старался ли он изо всех сил, скорее о том, принял ли он верное решение — баллотироваться или передать эстафету.



По словам конгрессмена Адама Шиффа, вице-президент Камала Харрис «вполне может победить Трампа с подавляющим большинством голосов». На этих выходных в Новом Орлеане Харрис попыталась вновь перевести разговор на бывшего президента.



КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Это, пожалуй, самые важные выборы на нашей памяти. Бывший президент снова баллотируется в президенты. Он открыто говорил о своём восхищении диктаторами и о своём намерении быть диктатором в первый же день.



СЕЛИНА УЭНГ, корреспондент ABCNews: Ближайшие несколько дней могут стать переломным моментом. Конгресс вновь соберётся в понедельник, предстоят более напряжённые дискуссии о будущем президента. Это может побудить больше людей публично призвать президента самоустраниться. И всё внимание будет приковано к президенту на саммите НАТО: сможет ли он продемонстрировать своё лидерство на мировой арене? Линдси?



С нами на связи из Белого дома была Селина Уэнг. Большое спасибо, Селина.



Дата выхода в эфир 07 июня 2024 года.