WP: невесёлая годовщина — саммит НАТО омрачается политическим хаосом по обе стороны Атлантики

Празднование 75-летия НАТО омрачено беспокойством о готовности Байдена к переизбранию, возможном возвращении Трампа и политической неопределённости Франции, рассказывает The Washington Post. Такая нестабильность особенно сильно тревожит Украину, чьё настоящее и будущее в некоторой степени зависит от судьбы альянса.

Предполагалось, что саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт в праздничной атмосфере по случаю 75-летней годовщины создания альянса, однако немногие участники готовы веселиться, пишет The Washington Post. Если на официальных встречах союзники напомнят об успехах блока на протяжении всей его истории и вызовах, которые стоят перед ним сейчас, то в кулуарах основной фокус будет на готовности американского лидера к новому сроку, возможному возращению Трампа и политическому хаосу во Франции.

В тщательно выверенных итоговых заявлениях альянс попытается убедить общественность, что хорошо переживёт политические трудности, но охвативший его хаос очевиден «каждому европейскому лидеру», считает бывший помощник генсека Камиль Гран. По его словам, никто не хочет выводить проблемы на обсуждение «из уважения к Байдену», но все об этом думают.

Проведение саммита в Вашингтоне символично: несколько месяцев назад Трамп пообещал не защищать союзников по НАТО, если те не увеличат членские взносы. В ответ альянс пытается обезопасить свои планы и перевести часть деятельности Контактной группы по обороне Украины под свой контроль. Предполагается, что это не даст Трампу прекратить военную помощь Киеву и подготовку украинских солдат, однако многие чиновники и дипломаты называют такие меры недостаточными.

Неопределённость после парламентских выборов во Франции также осложнит политику НАТО. За последний год Макрон пытался возглавить европейские усилия по поддержке Украины, однако теперь его руки могут быть связаны. Глава ещё одного влиятельного союзника, немецкий канцлер Олаф Шольц также столкнулся с проблемами в экономике, шаткой коалиции и усилении ультраправых. Такая нестабильность особенно беспокоит Украину, чьё настоящее и будущее в некоторой степени зависит от судьбы альянса.