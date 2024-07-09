Le Figaro: выборы подорвали авторитет Макрона — союзники меньше верят его обещаниям

Макрон претендовал на роль движущей силы Европы в НАТО, однако после парламентских выборов его положение на международной арене ослабло, пишет Le Figaro. Теперь ему придётся согласовывать свои решения с победившей коалицией левых, которые ранее голосовали против предложенной военной программы.

С начала года Макрон пытался играть ключевую роль в поддержке Украины — например, открыто предлагал отправить туда войска, а также занимал жёсткую позицию по отношению к Москве, напоминает Le Figaro. Он претендовал на роль движущей силы Европы в блоке НАТО, однако после выборов в парламент ему угрожает политический паралич.

На предстоящем историческом саммите альянса, который ознаменует его 75-летние, его обещаниям будут верить меньше. «Все знают, что он больше не может принимать решения единолично», — объясняет специалист по международным отношениям Католического университета Лилля Пьер Арош. По его словам, формирование будущего правительства будет трудным, и союзники сомневаются, что от Франции сейчас можно многого ожидать.

Внешняя политика и оборона обычно находятся в ведомстве президента, однако на деле происходит распределение ролей между ним и правительством, которое контролирует административные и финансовые рычаги. В военных кругах беспокоятся, что если формированием правительства займётся победивший «Новый народный фронт», то пострадает оборонный бюджет. Левые должны оставить средства для реализации собственных предвыборных обещаний, а «Непокорённая Франция» и коммунисты в прошлом году голосовали против предложенной военной программы.