Франция как никогда раздроблена, лучше не стало: Le Figaro об итогах досрочных парламентских выборов

Несмотря на мрачные прогнозы, пари Макрона по роспуску парламента себя оправдало: правое «Национальное объединение» не добилось большинства, анализирует результаты выборов обозреватель Le Figaro Гийом Табар. При этом правящая партия также уступила лидерство левой коалиции, которая не идёт на уступки, а страна остаётся как никогда раздробленной.

Макрон может себя поздравить: его безумное решение распустить парламент, чтобы не дать правым прийти к власти, оправдало себя, пишет обозреватель Le Figaro Гийом Табар. Самые мрачные прогнозы не подтвердились, однако правящая партия заплатила за это потерей лидерства в Нацсобрании, лишившись сотни кресел.

Первое место неожиданно заняла коалиция левых партий, большую часть которой составляет партия Меланшона. Ответственность за это во многом несут макронисты, которые призывали голосовать за левых, потому что не верили в их успех. Макрон оказался в незавидной ситуации: ему придётся вести дело со вчерашними врагами, которые не станут более сговорчивыми.

Несмотря на поражение Жордана Барделла, его ультраправое «Национальное объединение» продолжает наступление и, скорее всего, станет основной парламентской группой. Ошибочно предполагать, что неудача повлияет на амбиции партии во время президентских выборов 2027 года.

По итогам выборов левые торжествуют, макронисты вздохнули с облегчением, а Нацобъединение шокировано. Однако Франция как никогда раздроблена, обещания Макрона «внести ясность» не оправдались, и у нового парламента вряд ли получится лучше управлять страной.