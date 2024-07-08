Франция как никогда раздроблена, лучше не стало: Le Figaro об итогах досрочных парламентских выборов
Макрон может себя поздравить: его безумное решение распустить парламент, чтобы не дать правым прийти к власти, оправдало себя, пишет обозреватель Le Figaro Гийом Табар. Самые мрачные прогнозы не подтвердились, однако правящая партия заплатила за это потерей лидерства в Нацсобрании, лишившись сотни кресел.
Ссылки по теме
-
Sky News: несмотря на неудачу партии Ле Пен, будущее Франции остаётся неясным
-
Independent: любой исход второго тура выборов во Франции приведёт к сокращению помощи Украине
-
Момент истины для Франции — Associated Press o втором туре парламентских выборов
-
Британский историк: Франция катастрофически расколота