У второго тура парламентских выборов во Франции есть два наиболее вероятных сценария: правый премьер-министр, либо подвешенный между противоположными партиями парламент, пишет The Independent. Как отмечает издание, даже при самом благоприятном сценарии помощь Франции Украине сократится.

Второй тур парламентских выборов во Франции, который состоится в это воскресенье, может обернуться для страны «политическим землетрясением», которое будет ощущаться по всей Европе и за её пределами, пишет The Independent.

Издание предполагает два наиболее возможных сценария в результате голосования: впервые премьер-министром страны может стать крайне правый политик, либо парламент окажется в подвешенном состоянии между партиями «Национальное объединение» и «Возрождение».

Каким бы ни был исход, Франция готова вступить в период так называемого сосуществования, когда президент и премьер-министр представляют противоположные партии. Предполагается, что это будет иметь далеко идущие последствия для внешней и оборонной политики страны и прежде всего коснётся Украины и России. Дело в том, что конституция Франции гласит, что внешняя политика является прерогативой президента, но премьер-министр сохраняет за собой контроль над расходами на оборону.

Первый сценарий, предполагающий, что премьером станет Джордан Барделла, исключает возможность отправки большего количества оружия дальнего радиуса действия и французских войск на Украину. При втором сценарии парламент, скорее всего, будет парализован в вопросах внешней политики, а левые разделятся по поводу того, какую позицию занять в отношении Украины.

Как отмечает The Independent, даже при самом благоприятном сценарии помощь Франции Украине сократится, и любой из этих результатов будет не чем иным, как победой для Москвы. В любом случае, указывают эксперты, у Франции заканчиваются ракеты дальнего радиуса действия SCALP, которые она направила на Украину, а комментарии президента Эммануэля Макрона о французских войсках на местах были сильно преувеличены.