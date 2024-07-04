Politico: однопартийцы попросили Макрона залечь на дно, чтобы не мозолить глаза избирателям

Президент Франции внезапно исчез из поля зрения общественности на фоне предвыборного кризиса — причём не по своей воле, а по приказу однопартийцев, пишет Politico. Как сообщает издание со ссылкой на окружение Макрона, союзники просто не хотят видеть его в предвыборной кампании: по их словам, «президент недооценил, насколько сильно его личность вызывает отвращение у народа».

Помимо запланированных международных мероприятий, Эммануэля Макрона не видели на улице почти две недели, а в последний раз, когда он был замечен на публике, на нём была тёмная куртка, солнцезащитные очки и бейсболка. Как утверждает Politico, правда заключается в том, что, столкнувшись с угрозой поражения на парламентских выборах, союзники президента «велели ему заткнуться» и «не мозолить глаза» общественности.

Впервые центристский альянс Макрона ведёт отчаянную борьбу без своего лидера, отмечает издание. Его союзники «не хотят видеть его в предвыборной кампании: лицо Макрона даже убирают из агитационной литературы».

В последние недели несколько влиятельных однопартийцев Макрона активно выступали за то, чтобы президент не участвовал в предвыборной кампании, что один из ключевых союзников назвал «необходимой демакронизацией».

«Ему велели прекратить предвыборную кампанию. И дело не в том, что он услышал наше послание, а в том, что его заставили его услышать», — объяснил изданию один из представителей партии Макрона, говоривший на условиях анонимности. «Президент недооценил, насколько сильно его личность вызывает отвращение у народа», — добавил чиновник.