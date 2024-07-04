Politico: однопартийцы попросили Макрона залечь на дно, чтобы не мозолить глаза избирателям
Помимо запланированных международных мероприятий, Эммануэля Макрона не видели на улице почти две недели, а в последний раз, когда он был замечен на публике, на нём была тёмная куртка, солнцезащитные очки и бейсболка. Как утверждает Politico, правда заключается в том, что, столкнувшись с угрозой поражения на парламентских выборах, союзники президента «велели ему заткнуться» и «не мозолить глаза» общественности.
Впервые центристский альянс Макрона ведёт отчаянную борьбу без своего лидера, отмечает издание. Его союзники «не хотят видеть его в предвыборной кампании: лицо Макрона даже убирают из агитационной литературы».
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