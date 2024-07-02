Le Monde: во Франции 190 кандидатов снялись с парламентских выборов

Перед вторым туром парламентских выборов кандидаты от президентской коалиции и блока левых массово выходят из гонки, пишет Le Monde. Таким способом они пытаются уменьшить число «треугольник» из представителей трёх основных блоков и помешать ультраправым из «Национального объединения» получить большинство.

Кандидаты в депутаты от президентской коалиции и блока левых снимаются с выборов, чтобы правая партия «Национальное объединение» не смогла получить большинство в парламенте, сообщает Le Monde. К 9 часам утра по Парижу газета насчитала 190 отказов от участия в гонке, включая 123 от левых и 64 от лагеря Макрона.

При этом 121 «треугольник» из представителей трёх основных блоков пока по-прежнему возможны. Благодаря высокой явке (67%) во множестве избирательных округов во второй тур прошло по три или даже четыре кандидата, которые смогли набрать больше 12,5% голосов. Окончательный список участников префектуры должны получить сегодня до 18 часов.